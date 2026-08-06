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El Sindicat d'Olvan conjuga integració, comunitat i cultura alimentària amb el projecte de la cuina social
El servei es manté durant els mesos d'estiu dins un espai que aspira a continuar creixent especialment amb l'oferta de l'agrobotiga i com a facilitador de vida al veïnat
El Sindicat d'Olvan arriba al primer any de vida amb motius per celebrar. L'equipament s'ha situat com un espai de referència al municipi, niu de serveis pensats per facilitar la vida dels veïns i veïnes del poble. Un dels darrers que s'hi ha incorporat és el de la cuina social, la iniciativa que uneix els àpats dels centres educatius (Escola d'Olvan i Llar d'Infants Pit-roig) amb un recurs de menú diari perfecte per a qui no té temps per cuinar o per qui no vulgui dinar sol. I, com que la resposta ha estat bona, els plats han continuat omplint les taules durant l'estiu.
"A l'estiu és una opció pràctica, refrescant i completa, amb allò que et faries a casa, però amb la facilitat i comoditat que tenim aquí al Sindicat", detalla la cuinera, Marta Puigantell. Ara la clientela és més limitada, però mentre el curs escolar estava en marxa, sortien més de cent plats al dia de les instal·lacions, fets seguint les estrictes exigències nutricionals estipulades des de les administracions centrals de cara a garantir una alimentació saludable als infants. Una dinàmica que, a la vegada, s'ha traslladat també als comensals adults que han optat per gaudir-ne.
"Sempre que hem vingut hem trobat plats molt saludables i ben cuinats, a un preu molt econòmic", confirmen Dolors Cabana, Maria Àngels Cors i Dolors Prat, tres usuàries habituals del Sindicat, que també han fet d'aquest equipament el seu punt de trobada. "A esmorzar hi venim un cop a la setmana", apunta Cabana, que destaca que "jo mai havia estat d'anar al bar, però aquí hi vinc molt". "Penso que el que es pretenia s'està aconseguint, especialment pensant en aquest perfil de gent gran, sobretot la que està sola, perquè quan venen aquí acaben dinant acompanyats i passant una bona estona, i és molt positiu", corrobora Puigantell.
La gestió del Sindicat recau sobre l'Ajuntament d'Olvan, si bé un altre dels agents implicats és la Fundació Horitzó, amb qui han arribat a una entesa per crear tres llocs de feina dins el centre especial de treball, en un àmbit nou per l’entitat del tercer sector: la restauració i l'atenció de clientela. "Ho valorem molt positivament. És un projecte que encaixa amb la filosofia d'Horitzó d'economia social i solidària, i a més ens permet obrir-nos una mica més a la comunitat", declara la directora adjunta de la fundació, Anna Mosoll, que també posa en relleu que "les persones que treballen aquí estan molt contentes, i això ens omple".
L'agrobotiga, el racó amb més potencial
L'engranatge del Sindicat va més enllà de la cuina social i el servei de bar, ja que també disposa de recursos com la zona de teletreball i àrea de reunions. Però, entre tots, el consistori vol fer una aposta decidida i ferma amb l'agrobotiga. Ho afirma l'alcalde, Sebastià Prat, qui declara que "estratègicament, el Sindicat ha de percebre's especialment com una agrobotiga". Aquest objectiu té, com a raó principal, el fet que Olvan no disposa de cap altre establiment d'aquesta naturalesa, perquè han anat tancant amb els anys. Però, a més, i també lligat amb la cuina, permet a la corporació local avançar en la seva missió per "posar sobre la taula la reflexió sobre l'alimentació i tot el que l'envolta, des del que mengem a com ens abastim, els beneficis per la salut i la relació amb els productors locals".
"Venim sovint a comprar, almenys amb el que van portant. I val la pena, perquè si no has de marxar", deia Cors sobre l'oferta de l'agrobotiga. El pa, els iogurts, orxata ara a l’estiu o el tastet són algunes de les recomanacions de les tres usuàries. "L'Agrobotiga és l'espai més complex de gestionar, i demostra una mica com està el sector. A Olvan ens vam quedar sense botigues i és perquè és un sector molt complicat, amb una gestió d'un estoc que a vegades té una vida curta, i les grans superfícies imposant el preu i això també és complicat", incideix el batlle que, no obstant això, remarca que "volem fer un salt qualitatiu important", que inclou la incorporació progressiva de producte fresc.
Independentment de l'evolució de cadascuna de les seves peces, Prat comparteix que "amb el Sindicat, des del primer moment ens mantenim fidels a la idea que és una cosa flexible i al servei de les persones" en forma de "plataforma de serveis", nascuda amb la idea de l'agrobotiga, però que va créixer "a mesura que en vam començar a parlar amb els veïns i vam veure que hi havia moltes més coses". I qualsevol avenç es pensa amb optimisme, pel fet "el sentit de punt de trobada ens ha funcionat des del primer dia perquè l'espai s'utilitza i el volum de gent que tenim ens ho demostra, i n'estem satisfets".
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