Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Tempestes al BagesPlans cap de setmanaVinyaEclipsi solarCrims masclistesSílvia Orriols
instagramlinkedin

Agenda

Bagà i Gósol reben aquest cap de setmana les parades del Mercat Gourmand

La mostra itinerant, centrada en productes d'artesania i agroalimentaris de proximitat, aprofita l'entorn de les festes majors per desplegar-se als municipis de l'Alt Berguedà

Parades del Mercat Gourmand, en una imatge d'arxiu

Parades del Mercat Gourmand, en una imatge d'arxiu / @mercatgourmand

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google

Regió7

Bagà

El Mercat Gourmand, una mostra itinerant centrada en peces d'artesania i els productes agroalimentaris de proximitat, farà parada aquest cap de setmana a dues poblacions de l'Alt Berguedà. Concretament, serà dissabte a Bagà i diumenge a Gósol, aprofitant la proximitat de les celebracions de la festa major.

Segons els impulsors del mercat, els visitants podran degustar i comprar una variada selecció d'embotits, formatges, vins, olis i mels, directament als seus productors. Des de l’organització remarquen que la cita està especialment pensada per aquelles persones que "tenen interès a comprar i consumir aliments i begudes de molta qualitat i proximitat".

Més enllà de l'àmbit gastronòmic, entre els expositors també s'hi poden trobar elements del sector del tèxtil (roba i complements), la cosmètica elaborada a partir de l'àloe vera, i detalls fets amb fusta. Tot plegat, un seguit de productes que també destaquen "per la seva originalitat".

Notícies relacionades

A Bagà, la mostra es desplegarà al bell mig del poble, en el tram comprès entre la plaça Catalunya, i el carrer i la plaça Raval, el 8 d'agost. L'endemà, 9 d'agost, la cita es traslladarà a Gósol, concretament a la seva plaça Major. La previsió és que el Mercat Gourmand funcioni tot el dia, si bé els horaris de funcionament s'estipularan en funció del factor meteorològic —es preveu una "llarga pausa al migdia" per esquivar la calor més intensa—.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents