Un incendi forestal ha cremat a Gironella
Dues dotacions terrestres dels Bombers s'han desplaçat fins al lloc i han aconseguit apagar-lo
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Manresa
Els Bombers de la Generalitat han rebut una alerta per una columna de fum blanquinós a Gironella, prop de la colònia de Viladomiu Vell. L'avís s'ha fet a les 17.43 hores, informant que veia com cremaven uns arbres a l'altra banda del riu Llobregat, sota de Cal Lluent.
El cos d'emergències hi ha desplaçat dues dotacions terrestres que han extingit les flames abans que passi a majors.
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