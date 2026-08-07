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Un incendi forestal ha cremat a Gironella

Dues dotacions terrestres dels Bombers s'han desplaçat fins al lloc i han aconseguit apagar-lo

Un camió dels Bombers

Un camió dels Bombers / BOMBERS

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Jordi Torres Cusidó

Manresa

Els Bombers de la Generalitat han rebut una alerta per una columna de fum blanquinós a Gironella, prop de la colònia de Viladomiu Vell. L'avís s'ha fet a les 17.43 hores, informant que veia com cremaven uns arbres a l'altra banda del riu Llobregat, sota de Cal Lluent.

El cos d'emergències hi ha desplaçat dues dotacions terrestres que han extingit les flames abans que passi a majors.

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