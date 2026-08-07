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Accessibilitat

L'ACEB impulsa una nova formació en Llengua de Signes per fer un pas més en inclusió

La formació s'adreça a treballadors en actiu i entitats de la comarca interessades a millorar l'accessibilitat, i s'impartirà entre setembre i novembre

Una formació a l'ACEB, en una imatge d'arxiu

Una formació a l'ACEB, en una imatge d'arxiu / ACEB

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Regió7

Berga

L'Associació Comarcal d'Empresaris del Berguedà (ACEB) ha posat en marxa les inscripcions per al curs de Llengua de Signes Catalana (LSC). La nova proposta formativa neix amb la voluntat d'oferir un espai d'aprenentatge pràctic a persones en actiu per propiciar noves eines de comunicació que afavoreixin la inclusió i millorin les capacitats tant en l'atenció al públic com en les relacions personals i laborals.

Segons apunten des de la patronal, aquest aprenentatge s'adreça especialment al teixit associatiu de la comarca, sobretot les entitats que requereixin aquests coneixements per al seu dia a dia. En tot cas, la participació és oberta a qualsevol empresa i persona interessades.

La formació s'ha dissenyat de manera continuada i s'estructurarà en dos mòduls que s'impartiran en dos o tres dies a la setmana a les instal·lacions de l'ACEB (plaça Tarascon de Berga). El primer mòdul s'ha programat del 2 al 26 de setembre, i el segon serà del 16 d'octubre al 7 de novembre. L'objectiu principal és donar les eines bàsiques per iniciar-se amb fluïdesa en aquesta llengua. Així, el curs comptarà amb professorat especialitzat i inclourà una part pràctica destacada amb persones sordes, permetent als alumnes posar a prova els coneixements en situacions reals.

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Amb aquesta iniciativa, des de l'ACEB recalquen que mantenen el seu compromís per "oferir línies de formació que capacitin el teixit empresarial i social del Berguedà", que a la vegada contribueixen a "afavorir entorns més accessibles i adaptats a la diversitat".

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