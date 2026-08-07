Cel nocturn
De Saldes al firmament: l'astroturisme omple les activitats del Centre Astronòmic del Pedraforca durant el mes d'agost
Els Perseids centren l'interès dels visitants durant aquesta temporada, que enguany també s'ha vist impulsada pel fenomen de l'eclipsi solar total
L’agost és un mes idoni per descobrir el firmament i gaudir de la seva desfilada astronòmica. El fenomen dels Perseids, també conegut com les llàgrimes de Sant Llorenç per les dates que es produeix el punt més àlgid, desperta l’interès cada any de més curiosos que queden enlluernats per la pluja d’estels que, enguany, es preveu que mostri la seva màxima esplendor la matinada del 12 al 13 d’agost. Una data que també està marcada per un altre esdeveniment únic, l’eclipsi solar total. Tot aquest neguit porta centenars de persones al Centre Astronòmic del Pedraforca, que fa bona l’expressió de fer l’agost.
«L’agost és un període excepcional de feina», corrobora el director de l’equipament, Salvador Puigmartí, detallant que aquest mes treballen diàriament i fins i tot pot escaure’s que, en dates concretes, coincideixen fins a tres activitats impulsades sota el paraigua de Cuiol Nature, companyia dedicada a la divulgació científica i ambiental que també gestiona la instal·lació berguedana. D’una banda, impulsen tallers i sessions de planetari al mateix Centre Astronòmic, les quals en aquesta època ja guien al tomb dels Perseids per petició popular: «Ens adaptem perquè l’activitat pugui parlar també del fenomen, especialment mentre observem amb el telescopi i fem el reconeixement». Així mateix, en coincidència de les festes majors i com que la temperatura més càlida ho facilita, un altre dels espais de descoberta és a l’exterior, amb xerrades nocturnes a l’aire lliure que permeten tandes d’exploració de constel·lacions més participades.
En aquestes activitats, el públic és molt divers. Segons el responsable, cada vegada van guanyant més presència els locals, residents a diferents municipis del Berguedà que s’apropen en aquests actes de difusió en centres de rellevància com el mateix observatori saldenc o Dinosaures Fumanya. També són recurrents els visitants arribats des de l’Àrea Metropolitana, tant veïns de Barcelona ciutat com d’altres poblacions dels Vallesos, apunta el director.
Ara bé, aquest 2026, hi ha un altre esdeveniment que genera una gran atracció, l’eclipsi, si bé aquest no tindrà bona visibilitat des de la comarca. «Aquí al Berguedà estem al tomb del 98%, i tot i que pugui semblar que és molt, quan es tracta d’un eclipsi de Sol, la diferència és molt gran», exposa Puigmartí, que també recorda que «l’hora que s’ha de produir, cap a quarts de nou del vespre, el sol serà molt baix a l’horitzó i Saldes queda molt enclotat, així que convindria buscar punts més elevats». De fet, el mateix responsable del centre comparteix que ell prestarà servei a l’observatori de Prades amb motiu de l’eclipsi.
L’astroturisme, una realitat
Amb 10 anys dedicats a la divulgació astronòmica, Puigmartí confirma que «hi ha un creixent interès» en aquesta branca de la ciència per part de la població: «He vist aquest crescendo, sobretot amb els Perseids i amb fenòmens com l’eclipsi de Sol. Però, excloent això, també ha anat incrementant i cada vegada hi ha més gent interessada en l’astronomia», declara.
Cal tenir present que, si bé la pràctica com a tal de participar en activitats per a la descoberta del firmament és estesa de fa temps, va ser a partir de la iniciativa de la Unesco l’any 2003 per reconèixer el Patrimoni Astronòmic Mundial que el que avui s’anomena astroturisme va començar a prendre forma i impulsar-se. «En alguns casos, se’n pot arribar a fer un negoci que no veig del tot bé perquè, tot i que soc partidari que les coses s’han de cobrar perquè tenen valor i que entenc que proliferin perquè són activitats precioses, a vegades hi ha qui se’n vol aprofitar», diu des d’una visió més personal el responsable.
Com a contrapartida, Puigmartí considera que, al Berguedà, es pot gaudir d’observacions lliures perquè «tenim un molt bon cel nocturn de qualitat». «De seguida que sortim dels nuclis i deixem enrere la contaminació lumínica, se’ns ofereixen bons espais», recalca, recordant que el mateix municipi de Saldes disposa d’ubicacions declarades com a Espai amb cel nocturn de qualitat, com és el cas del Mirador de Gresolet. Altres punts destacats segons Puigmartí són l’aparcament de Dinosaures Fumanya, els Rasos de Peguera i Coll de Pal.
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