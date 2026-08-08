Les tempestes provoquen diversos despreniments a carreteres del Berguedà
Els serveis d'emergència han rebut avisos durant la nit i aquest matí per la presència de pedres i terra a diferents vies
Les tempestes dels darrers dos dies han provocat diversos despreniments a carreteres del Berguedà. Els serveis d'emergència han rebut diversos avisos durant la nit de divendres i aquest dissabte al matí per incidències relacionades amb la presència de roques a la calçada.
Els avisos s'han anat produint en diferents punts de la xarxa viària. Entre les vies afectades hi ha la BV-4025, a la zona de Cercs, on es va registrar un avís a les 21.58 hores.
També es van rebre avisos a la zona de la Pobla de Lillet, a la B-402, a les 22.36 hores; a Guardiola de Berguedà, i posteriorment a la B-430, cap a les 23.30 hores.
Durant la matinada també es va comunicar un despreniment a la B-400, a les 00.35 hores, i aquest dissabte al matí, a les 7.59 hores, es va tornar a registrar una incidència en aquesta mateixa carretera.
Els episodis s'emmarquen en les conseqüències de les tempestes dels darrers dos dies, que han deixat diversos punts de la xarxa viària afectats per despreniments.
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