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Les tempestes provoquen diversos despreniments a carreteres del Berguedà

Els serveis d'emergència han rebut avisos durant la nit i aquest matí per la presència de pedres i terra a diferents vies

Despreniment en una imatge d'arxiu

Despreniment en una imatge d'arxiu / Marc Asensio Clupes / EPC

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Núria León

Núria León

Les tempestes dels darrers dos dies han provocat diversos despreniments a carreteres del Berguedà. Els serveis d'emergència han rebut diversos avisos durant la nit de divendres i aquest dissabte al matí per incidències relacionades amb la presència de roques a la calçada.

Els avisos s'han anat produint en diferents punts de la xarxa viària. Entre les vies afectades hi ha la BV-4025, a la zona de Cercs, on es va registrar un avís a les 21.58 hores.

També es van rebre avisos a la zona de la Pobla de Lillet, a la B-402, a les 22.36 hores; a Guardiola de Berguedà, i posteriorment a la B-430, cap a les 23.30 hores.

Durant la matinada també es va comunicar un despreniment a la B-400, a les 00.35 hores, i aquest dissabte al matí, a les 7.59 hores, es va tornar a registrar una incidència en aquesta mateixa carretera.

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Els episodis s'emmarquen en les conseqüències de les tempestes dels darrers dos dies, que han deixat diversos punts de la xarxa viària afectats per despreniments.

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