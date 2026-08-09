Astronomia
El Baix Berguedà, zona clau per al seguiment de l'eclipsi a la comarca
L'orografia del nord del territori limita la visió de cara al punt àlgid del fenomen, marcat per la situació al límit de l'horitzó del sol
Falten pocs dies perquè es produeixi l'eclipsi solar. Al Berguedà, el fenomen es podrà veure de forma parcial, ja que la totalitat de la cobertura del solar només es pot trobar arreu de Catalunya en zones concretes cap a les Terres de l'Ebre i el Camp de Tarragona. Però no tothom podrà anar cap aquests espais, així que val la pena repassar els elements a tenir en compte de cara a trobar bones ubicacions a prop de casa. En el cas de casa nostra, convé parar atenció al Baix Berguedà.
Abans de res, cal tenir present l'orografia berguedana. El paisatge muntanyós del nord juga, en aquest cas, una mala passada. I és que el punt àlgid de l'eclipsi serà a les 20.28 hores, moment que l'elevació del sol serà a poc més de quatre graus, és a dir, just al límit de l'horitzó. D'aquesta manera, és necessari fugir de les zones de fons de vall. Ara bé, guanyar altitud no necessàriament pot ser la solució, perquè també cal garantir que el punt de visió en direcció oest/nord-oest no quedi compromès (per exemple, per la presència de cims o vegetació).
Aquest escenari tan acotat limita, en termes generals, les opcions en l'espai de l'Alt Berguedà i situa els municipis del Baix Berguedà en millor context. N'és un bon exemple el poble de Montmajor, que compta amb visibilitat en pràcticament tot el nucli. I la casuística és similar en altres indrets com Fonollet (Puig-reig), Serrateix (Viver i Serrateix) o Cal Ramons (Gironella). També es podrà viure des d'ubicacions concretes dins els termes municipals de Sagàs, Olvan, Casserres, Santa Maria de Merlès i Montclar. Alguns paratges poden ser a l'Església de Santa Maria de Ginebret (Merlès) o el Roc de la Madrona (Puig-reig).
Per tal de cercar les diferents possibilitats i comprovar-ne la visibilitat, l'Institut Geogràfic Nacional ha impulsat una eina interactiva. Un altre element a tenir presents abans de cap desplaçament infructuós és la previsió meteorològica, tenint en compte que les nuvolades i precipitacions de les darreres jornades es poden reactivar els dies vinents, podent entorpir la visió del cel i, en conseqüència, la de l'eclipsi.
Finalment, cal recordar que és indispensable fer ús de les ulleres de protecció homologades per fer seguiment de l'eclipsi, procurant fer descansos i no mirar fixament el sol durant molta estona seguida. Aquest aspecte és fonamental per evitar danys permanents a la vista. També és recomanable equipar-se amb llanternes i roba d'abrigar lleugera, en funció del punt que s'esculli per gaudir l'episodi. En total, es preveu que el fenomen vagi de les 19.33 a les 21.19 hores a la comarca, si bé el punt final no es podrà veure de cap manera perquè el sol ja s'haurà post.
Subscriu-te per seguir llegint
- On es veurà millor l’eclipsi solar a Manresa?
- El regidor de la policia de Manresa afirma que Sílvia Orriols s'equivoca contractant la seva filla
- Les mentides que envolten la casa de Rosalía a Manresa
- Necrològiques per al diumenge 9 d'agost del 2026
- Què cal fer davant una invasió de minimosques a casa?
- El salt des de l’Egiba a les pastures del Pedraforca
- Rescaten en helicòpter un excursionista que havia fet bivac a una cova de Montserrat
- Una dona ofereix una llar a la Sandra, la jove trans que viu en una cova a Màlaga: «Vull que es pugui dutxar bé, que estalviï i que se’n vagi a Màlaga a complir el seu somni: obrir una botiga de moda»