Fauna
Investigadors catalans localitzen per primer cop a la península Ibèrica el ratpenat del nord al Cadí-Moixeró
La troballa obre noves preguntes i hipòtesis sobre l'espècie, que fins ara presentava una distribució coneguda principalment a Escandinàvia, Finlàndia, Rússia i els Alps
Una expedició científica al Parc Natural del Cadí-Moixeró ha documentat per primera vegada la presència del ratpenat del nord (Cnephaeus nilssonii) a la península Ibèrica. El grup d'investigadors ha pogut capturar un exemplar d'aquesta espècie, considerada una de les més septentrionals del planeta, fet que permet incorporar un nou mamífer al catàleg de Catalunya i d'Espanya.
Així ho confirmen des del Departament de Territori, que informen que l'exemplar, un mascle adult, va ser capturat el passat 20 de juliol durant una campanya de mostreig encarregada al Grup de Recerca BiBio, que forma part del Centre Tecnològic BETA i el Museu de Ciències Naturals de Granollers. En una sola nit de treball, l'equip va capturar 231 ratpenats de 12 espècies diferents, entre els quals es va identificar aquest exemplar.
Fins ara, les captures publicades i acceptades per la comunitat científica situaven el límit occidental del ratpenat del nord als Alps, a centenars de quilòmetres dels Pirineus. La resta de poblacions conegudes se situen principalment a Escandinàvia, Finlàndia i Rússia. De fet, és l'única espècie de ratpenat coneguda que arriba a reproduir-se per sobre del cercle polar Àrtic, fet que reflecteix la seva adaptació a ambients freds i a hiverns molt rigorosos, gràcies a una elevada capacitat d'entrar en estat de torpor i reduir el metabolisme per estalviar energia. És per aquest motiu que "aquesta presència al Parc Natural del Cadí-Moixeró amplia de manera molt significativa la distribució coneguda d'aquesta espècie", assenyala el coordinador del BiBio, Carles Flaquer.
Una descoberta, nous interrogants
Flaquer apunta que "es tracta d'una troballa que obre noves preguntes i hipòtesis sobre la història biogeogràfica d'aquesta espècie". Per exemple, caldrà aclarir si es tracta d'una població desconeguda establerta a la serralada, si és un individu que s'ha desplaçat lluny de les poblacions conegudes més properes —les dels Alps—, o si existeixen altres poblacions que han sobreviscut des de les darreres glaciacions i que encara no han estat detectades a les serralades del sud d'Europa. D'altra banda, indica que també caldrà aclarir quin vincle podria tenir aquesta descoberta amb la presència del ratpenat argentat (Vespertilio murinus), una altra espècie de distribució nòrdica identificada recentment pel mateix equip investigador al Parc Natural del Cadí-Moixeró.
La descoberta és el resultat de més de trenta anys de treball del Grup de Recerca BiBio en el seguiment dels ratpenats i altres bioindicadors de la biodiversitat. També posa de manifest el valor dels plans de seguiment a llarg termini, com el Programa de Seguiment de Ratpenats de Catalunya, i dels mostrejos sistemàtics per detectar canvis en la distribució de les espècies per comprendre millor els efectes del canvi global sobre la biodiversitat.
Actualment, l'equip està completant l'estudi morfològic i genètic de l'exemplar i prepara la publicació científica que descriurà aquesta primera cita del ratpenat del nord (Cnephaeus nilssonii) a la península Ibèrica. Tota aquesta informació serà clau per continuar entenent els patrons de distribució de les espècies boreals al sud d'Europa.
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