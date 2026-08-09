Necrològica
Ha mort Josep Vila, guardià de Queralt durant 20 anys
Es va apropar al Santuari amb la seva dona, Conxita Santamaria, un cop es va haver jubilat de la seva feina de miner
Regió7
Ha mort als 104 anys Josep Vila i Marginet, qui fou guardià de Queralt entre l'any 1974 i el 1994. La cerimònia de comiat tindrà lloc demà, 10 d'agost, a Berga.
Vila es va acostar al Santuari juntament amb la seva dona, Conxita Santamaria, i entre tots dos van començar a fer-se'n cura. D'atendre la botiga a rebre les parelles que s'havien de casar, passant pel manteniment i neteja dels espais del conjunt del temple: tot passava per les seves mans. En aquesta etapa també va haver de fer front a moments crítics, com l'incendi de 1978 que va amenaçar greument el Santuari.
Abans de ser guardià de Queralt, Vila havia exercit com a miner, principalment a Fígols. Aquesta professió el va ocupar des de jove i durant tres dècades de la vida laboral. Va ser en jubilar-se que va passar a guardià de Queralt.
Aquest diumenge, la família i amics el vetlla al Tanatori Ferran de Berga. Demà es desenvoluparà la cerimònia a l'Església de Santa Eulàlia de la capital berguedana, a les 10.30 hores.
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