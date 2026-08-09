Meteorologia
Ruixada generosa al Berguedà per arrencar l'agost
Alguns dels punts més remullats són Guardiola, que aquesta setmana ha registrat el dia més plujós dels últims sis anys, i Gisclareny, on ja acumulen més de 100 mm de precipitació
Pluja i agost van de bracet al Berguedà. Després d'un juliol especialment sec, l'arrencada del vuitè mes de l'any ha portat les habituals tempestes de tarda a la comarca, que han descarregat de forma generalitzada, tot i que amb intensitat diversa. Alguns dels indrets més remullats són a l'Alt Berguedà, com a Guardiola de Berguedà, on han registrat la jornada més plujosa dels últims sis anys, o a Gisclareny, que acumula més de 100 mm de precipitació.
Segons les dades consultables de la xarxa d'estacions automàtiques del Servei Meteorològic de Catalunya (XEMA), en el període de l'1 al 8 d'agost, hi ha tres equipaments berguedans entre els deu de Catalunya amb més precipitació acumulada el que va d'agost. El llistat l'encapçala el punt d'observació de Montsec d'Ares (Pallars Jussà), amb 109,00 mm, seguit de prop del punt de Gisclareny, amb 108,5. Entrant al detall, és significatiu que aquest registre hagi estat el resultat de quatre dies de precipitació, concretament els dies 3, 6, 7 i 8, amb registres entre els 22,9 i els 30,9 mm —la darrera dada és tot just d'ahir—.
En aquesta llista dels 10 majors registres en el que va de mes, també hi apareix l'estació de Guardiola de Berguedà, on sumen 87,5 mm de precipitació. En aquest cas, el més ressenyable és el registre concret del divendres, 7 d'agost, quan es van comptabilitzar 61,9 mm de precipitació. El Meteocat apunta que "feia sis anys que no es registrava un dia tan plujós", tenint en compte que l'anterior xifra més elevada en una sola jornada és el 10 de maig de 2020, quan es van acumular 75,3 mm.
Culmina l'aparició berguedana en l'esmentada llista sobre la suma de pluja a Catalunya aquest d'agost l'equipament del Clot del Moro, a Castellar de n'Hug, amb 80,7 mm. En aquest cas, el dia més abundant de precipitació va ser l'1 d'agost, amb 42,0 mm. La pluja va tornar dilluns i ara registra tres dies consecutius de ruixats, amb registres al tomb dels 10 mm diaris.
La XEMA també té operatives altres dues instal·lacions a la comarca. L'una és a la Quar, on aquest agost es comptabilitzen 60,8 mm de precipitació. El dia més plujós va ser el 7, quan es van acumular 31,5 mm. També se'n localitza una al Santuari de Queralt, dins el terme municipal de Berga, on hi ha la dada més minsa del període a la comarca, amb 44 mm, dels quals bona part es van concentrar el dia 6, amb 28,5 mm de pluja.
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