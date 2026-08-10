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Casserres acull un intercanvi culinari amb un fort accent femení

Les participants de l'intercanvi culinari de Casserres

Les participants de l'intercanvi culinari de Casserres / Rosa Panadès

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Regió7

Casserres

Casserres va ser escenari, a finals de juliol, d’un participat intercanvi culinari que segons les seves participants va posar en relleu «un valor essencial del país: la fortalesa i la bona fusta de les dones». A la trobada, van assaborir mandonguilles casolanes, garapinyades, costella de porc i fuita tallada en ventall.

El menjar que els participants van saborejar durant la trobada

El menjar que els participants van saborejar durant la trobada / Rosa Panadès

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