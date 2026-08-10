Equipaments
La climatització de la Biblioteca Vinyes i Cluet, al sac i ben lligada
L'Ajuntament de Berga i l'empresa adjudicatària han formalitzat el contracte d'obres, amb un projecte valorat en 313.000 euros i que ha de posar-se en marxa en qüestió de setmanes
Aquest serà l'últim estiu que la Biblioteca Vinyes i Cluet de Berga no disposa de sistema de climatització per refrigerar l'espai durant la temporada més calorosa de l'any. L'Ajuntament de Berga i Plan Your Future, empresa que ha resultat adjudicatària de la licitació, han signat l'acta de formalització del contracte d'obres que ha de fer realitat el projecte per a la instal·lació del sistema de climatització i renovació d'aire a l'equipament cultural municipal. La proposta guanyadora està valorada en 313.616,81 euros (IVA inclòs).
Segons ha explicat el regidor d'Urbanisme, Aleix Serra, s'espera que els treballs puguin començar-se a executar entre finals d'agost i inicis de setembre, un cop superat el període més habitual de les vacances estivals. A partir d'aquí, s'encetarà un termini d'execució de quatre mesos per fer realitat la nova instal·lació de climatització que, tal com es recull al plec de bases inclou tasques com la retirada dels equips de producció de calor a partir del gas natural i la substitució per una bomba de calor aire-aigua. També es col·locaran noves bombes circuladores, una unitat de tractament d'aire, una nova alimentació i un sistema de control automatitzat per optimitzar-ne el funcionament.
Així mateix, el projecte guanyador incorpora algunes millores tècniques i ambientals. Consisteixen en la implantació d'aparells per al control de l'assolellament —per a millorar la resposta tècnica de l'edifici—, l'impuls d'un dispositiu de gestió domòtica, i l'oferiment de dos silenciadors amb carcassa d'acer galvanitzat. Tot plegat es farà mentre la biblioteca continua operativa, ja que es regularà el funcionament per tal de minimitzar l'afectació, per tal que pugui continuar prestant els serveis. En total, set empreses han optat a la licitació.
Aquesta serà la primera gran obra que es posa en marxa d'entre les incloses en el pressupost de l'Ajuntament de Berga per l'any 2026, aprovat encara no fa un mes. En tot cas, els treballs es financen mitjançant l'aportació directa de la Diputació de Barcelona, administració a càrrec dels serveis bibliotecaris que es presten a l'equipament berguedà mitjançant la Xarxa de Biblioteques Municipals. La presidenta de l'ens, Lluïsa Moret, va confirmar l'aportació en una visita a la ciutat desenvolupada el març de 2025.
Un cop culminin les obres, Berga guanyarà un refugi climàtic. Cal tenir present que, en ocasions anteriors, la calor ha obligat a fer tancaments momentanis del centre, pel fet que no es garantien unes condicions adequades per a romandre-hi. Aquesta casuística passarà a la història, deixant a l'horitzó posar sobre la taula les necessitats de cara a una eventual ampliació de l'equipament, en la qual el trasllat projectat del Consell Comarcal i l'Agència de Desenvolupament a Sant Francesc poden ser clau.
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