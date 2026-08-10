Tot a punt per a la Festa Major de Gironella: vuit dies d'activitats amb una inversió de 200.000 euros
L'Esclatada serà el primer gran acte festiu d'una agenda pensada pel consistori, que també ha previst alternatives diverses en cas que la pluja faci la guitza
El 16 d'agost es commemora la festivitat de Sant Roc a molts municipis arreu de Catalunya. També a Gironella, que desplega la seva Festa Major al voltant de la cita, enguany amb un total de vuit dies d'activitats entre l'11 i el 18 d'agost. Els preparatius estan a punt i tota la logística prevista per transformar de cap a peus el poble durant aquesta setmana, en una proposta que ha crescut els últims anys fins a prendre "l'envergadura d'un gran festival".
Aquesta és la visió del regidor de Cultura i Festes, Lluís Vall, qui confirma que la celebració suposa una inversió per part de l'Ajuntament de Gironella al tomb dels 200.000 euros. La partida permet fer front als "grans increments de serveis" que requereix l'organització de la Festa Major: des de l'ampliació de la neteja viària als equips tècnics de cada escenari, passant pels catxets dels grups que actuen. També el reforç dels dispositius de seguretat, que mantenen els patrullatges compartits entre els Agents Locals i els Mossos d'Esquadra per fer èmfasi en la protecció ciutadana.
El tret de sortida formal de les Festes de Sant Roc serà demà, 11 d'agost, amb el pregó inaugural a la plaça de la Vila, enguany a càrrec dels Bombers Voluntaris de Gironella. Ara bé, la celebració farà el gran esclafit a través de l'Esclatada, el dia 13. "Estem vivint uns temps molt dolços respecte de la cultura popular, i el format que plantegem amb l'Esclatada permet gaudir de tots els elements de la imatgeria, d'una manera més festiva i distesa, amb l'atractiu de ser en la franja nocturna, que està agradant moltíssim a la gent", assenyala Vall, tot indicant que "més enllà dels Passacarrers de la Patum, és una fórmula que no existia al Berguedà".
La representació d'enguany és molt diversa. Del mateix municipi, sortiran al carrer els Gegants, la gegantona Raimunda, el Lleó, els PocaSoltes, els Cascavells i el Pubillatge. A més, també hi haurà figures de visita arribades d'arreu de Catalunya: els Gegants i l'Òliba de Navàs, els gegants Seny i Rauxa de Manresa, la Bambolina de Cliffort Teatre, els Gegants Nòrdics de Solsona, el Voliak d'Oliana, el gegant Manotes de Reus i el Bou de Mar de Badalona. A més, hi haurà l'acompanyament musical dels Entrompats Band i els Grallers de Gironella. Un llistat complet que també és el resultat de la relació i els intercanvis de les colles gironellenques a les poblacions de les representacions que ara fan l'intercanvi a la Perla.
L'activitat tindrà dues parts, començant en tots dos casos des de la plaça de l'Església: l'Esclatada Familiar, a les 19.00 hores; i l'Esclatada, a partir de les 22.00 hores. Entremig, s'ha previst un sopar popular (20.30 hores). La jornada culminarà amb el Priomusical de l'Esclatada, a les 00.00 hores, a càrrec de Pirotècnia Estalella, seguida de les actuacions d'Akoblats i DJ Rutxo a la plaça de la Vila. A partir d'aquí, el calendari inclou activitats adreçades a tots els públics, fent una especial èmfasi a la música i amb novetats com l'estrena del conte de la Raimunda, la commemoració del primer habitatge cooperatiu de la vila o les dues tardes electròniques. El detall del programa es pot consultar aquí.
Des d'un punt de vista més protocol·lari, les ballades de lluïment i el seguici en honor a Sant Roc, el 16 d'agost, són l'acte indispensable. Cal tenir present que és en aquest marc que es desenvolupa el tradicional Ball de l'Almorratxa. Amb tot, des de la corporació animen als veïns i veïnes a participar de la seva Festa Major. També obren les portes als visitants, que més enllà dels municipis de tot el Berguedà, també arriben des d'Osona, el Lluçanès i el Bages, atrets especialment per l'oferta de concerts, aquest any encapçalada per Pony Pisador i Dr Prats. Tot això es viurà amb la mirada posada al cel, que les darreres jornades ha anat descarregant, també a Gironella. Des de l'Ajuntament asseguren que "tenim pla B per tots els dies", així que recomanen estar pendents de les xarxes socials oficials per informar-se sobre possibles canvis de l'agenda per causes meteorològiques.
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