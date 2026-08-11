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Astronomia

Aconseguir ulleres per l'eclipsi, missió gairebé impossible a Berga

Les últimes comandes que han arribat a farmàcies i òptiques estaven ja reservades, però la gent continua interessant-se per comprar-ne

A l'Òptica Vilà han retirat el cartell per evitar confusions a la clientela

A l'Òptica Vilà han retirat el cartell per evitar confusions a la clientela / Lídia López

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Lídia López

Lídia López

Berga

L'eclipsi solar de demà, 12 d'agost, ha superat amb escreix la demanda d'ulleres de protecció. A Berga, aquestes dues últimes jornades s'ha convertit en un dels productes més buscats, i les poques unitats que encara han arribat a òptiques i farmàcies estaven ja reservades.

"N'hem tingut des de principi d'estiu, però des de la setmana passada, la demanda s'ha disparat", diuen des de l'Òptica Vilà, que corroboren que les trucades i les visites a la botiga de gent preguntant "han estat constants des de divendres passat". El principal inconvenient per satisfer les peticions de la clientela han estat els temps d'entrega per part dels proveïdors. Amb aquest escenari, l'última comanda d'un centenar d'ulleres que els ha arribat va quedar emparaulada en cosa d'un matí.

Aquesta fal·lera també s'ha traslladat a les farmàcies. A la Farmàcia Vila Calonge, no n'han arribat a tenir, però tot i això fa dies que atenen persones que en busquen. A la Farmàcia Álvarez, consideren que hi ha hagut una "mala previsió" en el subministrament que els han fet patir endarreriments en l'entrega de l'últim encàrrec d'ulleres, que també s'ha venut a partir d'una llista prèvia de compradors. I l'interès ha estat tan majúscul que creuen que haurien pogut vendre totes les quines tinguessin a l'abast.

De fet, la cerca persistent ha traslladat momentàniament les treballadores del sector els temps de la pandèmia. "Aquesta angoixa ens ha recordat a la Covid, quan la gent buscava mascaretes i no hi havia manera de tenir-ne", han dit des de la Farmàcia Saz, que també ha despatxat les últimes unitats d'ulleres amb reserva prèvia. A la Farmàcia Cosp els han arribat avui 200 unitats, les úniques que hauran venut, totes amb comprador ja assignat.

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Les úniques esperances pels berguedans és estar atents a les distribucions d'última hora d'avui o primera de demà que, en algun punt de venda, tenen previst rebre. Si no, l'alternativa haurà de ser buscar-les fora de la ciutat.

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