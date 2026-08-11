Transició energètica
Saldes encara els darrers passos per a la posada en marxa dels parcs solars
Els equipaments generaran més de dos milions de quilowatts a l'any, destinats a l'autoconsum municipal i per abastir el Centre de valorització de la fusta de la Mancomunitat
Els dos parcs solars de Saldes són a la recta final dels treballs previs per la seva posada en marxa. En concret, es troben "en fase de connexió", tal com assenyala l'alcaldessa, Dolors Jiménez, que es mostra satisfeta d'estar a punt de culminar una idea que ja fa sis anys que camina. Per a la batllessa, els equipaments esdevenen un "projecte estratègic de futur" pel poble, que a la vegada dona la volta a la història de l'indret que ocupen: de l'extracció minera a la producció fotovoltaica.
Era l'any 2020 quan l'Ajuntament de Saldes engegava els passos per construir al municipi un parc solar fotovoltaic, acompanyat per un grup de veïns i veïnes que de seguida es van animar a formar part de la cooperativa que gestionaria l'abastiment energètic del poble. La Diputació de Barcelona va esdevenir de seguida un soci indispensable, desencallant-ne el finançament amb una subvenció per valor d'1,5 milions d'euros. La iniciativa va acabar entomant dues línies: l'autoconsum compartit —actualment superen la setantena de socis— i el subministrament del Centre de valorització de la fusta de la Mancomunitat de Municipis Berguedans per la Biomassa.
Les plaques ja ocupen dos dels quatre pisos de les antigues explotacions mineres, reaprofitant un espai "antropitzat i degradat", amb una superfície plana i en alçada que el converteixen en idoni per acollir la instal·lació. Segons Jiménez, la zona destinada a la producció local tindrà uns 800 kWp de potència, i la del centre de valorització arribarà a 467 kWp. En conjunt, superaran els 2.000.000 kWh de producció a l'any, amb una reducció d'emissions de CO₂ que es calcula per sobre de les 950 tones anuals.
Futur energètic i social
L'alcaldessa remarca que "els parcs són molt més que una infraestructura per generar energia renovable", indicant que "s'ha impulsat amb una visió de poble, pensat perquè els beneficis reverteixi directament als veïns i veïnes de Saldes". "No només es tracta de produir electricitat, sinó de generar oportunitats per la gent del poble. I sobretot els joves, per tal de reforçar l'economia local i obrir portes a sectors més enllà del turisme i la ramaderia", referma, que també es refereix al desenvolupament sostenible del municipi i "cap a un model energètic més autosuficient".
Així mateix, des de la corporació local emfatitzen la circularitat del sistema, tant per les facilitats de cara al funcionament d'inici a fi de la valorització de la fusta, com per a la transformació que fa l'emplaçament on s'han instal·lat els parcs: "D'on abans es treia energia fòssil, ara produirem energia neta", diu Jiménez. A més, també destaca que la iniciativa hagi estat pública i compartida amb el veïnat a través del cooperativisme, amb una estructura que considera exemplar: "Aquest projecte demostra que un poble rural de 300 habitants pot liderar la transició energètica".
Transició amb criteri
Malgrat que el consistori hagi estat el principal responsable dels parcs i té clara la necessitat de crear instal·lacions per avançar a l'autosuficiència energètica local, també consideren que hi ha línies vermelles. En el cas de Saldes, volen vetllar per "mantenir neta la visual del Pedraforca" i també "protegir els camps de pastura". És per aquest motiu que s'han posicionat en contra de les disposicions del Plater, presentant-hi al·legacions en contra. "Ens han posat una escampada de plaques que no té cap sentit", denuncia l'alcaldessa, que lamenta que el plantejament "s'ha fet sense tenir en compte els ajuntaments".
De fet, Jiménez assegura que en l'espai de les antigues explotacions mineres que s'han utilitzat per a aquests parcs hi hauria marge per ampliar-los i que els hi haurien facilitat, en cas que s'hagués fet aquesta consulta amb les corporacions locals. Ara bé, explica que el paratge utilitzat "s'ha estipulat com a zona no prioritària", incidint en la manca de coherència que suposa.
Amb tot, Saldes mira al futur energètic amb esperança: "Hem apostat molt fort per fer realitat el projecte i continuem tibant perquè funcioni, però crec que pot anar molt bé", clou l'alcaldessa.
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