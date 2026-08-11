Successos
Uns despreniments de façana alteren temporalment el funcionament de la parada d'autobusos de Berga
Tot i que es preveu que l'afectació sigui cosa de dies, fins que no s'executin les reparacions pertinents aquest espai només s'utilitzarà per a la càrrega de passatgers, i les arribades es faran a la zona del Parc de les Aubes
El funcionament de la parada d'autobusos de Berga s'ha vist afectat temporalment per uns despreniments en la façana de l'immoble que acull l'oficina de la companyia concessionària del transport públic. En concret, afecta la descàrrega de passatgers que, fins que no es completin les reparacions necessàries, faran l'arribada a la capital del Berguedà a la carretera de Sant Fruitós.
Segons ha avançat Televisió del Berguedà i han confirmat des de l'Ajuntament de Berga, els fets tenen origen en una caiguda de materials des de la façana de l'edifici conegut com a Ca l'Antic o Can Gironella (al passeig de la Pau número 2). Va ser just en una zona d'espera de viatgers, a tocar de l'accés a l'oficina de serveis de bus, que es van precipitar les restes, afortunadament sense que provoquessin cap dany personal.
Des de la corporació local assenyalen que s'han executat unes "primeres actuacions d'urgència per veure l'abast del problema i evitar nous despreniments", a la vegada que s'ha pogut "restringir la zona precintada" ben bé al punt d'espera —en un primer moment, es va impedir el pas per tot el tram de vorera de davant de l'estació—. Així mateix, el consistori "ha fet una ordre d'execució per requerir als propietaris les actuacions en el termini d'una setmana". És per aquest motiu que des de l'Ajuntament apunten que "aquesta situació provisional ha de ser qüestió de dies".
Sigui com sigui, fins que no es garanteixi del tot la seguretat i estabilitat de la façana, s'han pres mesures temporals que afecten el funcionament del servei de transport públic. L'Ajuntament ha decidit limitar la zona al capdamunt del passeig de la Pau perquè els usuaris pugin als corresponents busos. En canvi, quan els vehicles arriben a Berga, es queden al capdavall, al tram de la carretera de Sant Fruitós a tocar del Parc de les Aubes. Aquí s'ha situat una parada provisional que estarà operativa fins que es restableixi la normalitat a la parada.
"Com que el passeig de la Pau ja és justet, amb aquesta restricció de l'espai encara queda més limitat i ens va semblar que valia la pena no fer totes les operacions des d'aquí", explica el regidor d'Urbanisme, Aleix Serra, qui detalla que s'ha optat per mantenir les sortides en aquest emplaçament per "evitar molèsties als passatgers" que d'altra manera "s'hauria pogut trobar que arriba per agafar el bus i si s'ha de desplaçar fins a baix, tindria més números de perdre'l". Cal recordar que l'alternativa escollida amb caràcter extraordinari ja s'utilitza en altres ocasions que la mobilitat està afectada a l'espai de la parada.
Amb tot, Serra recalca que l'afectació "ha de durar el mínim de dies possibles", amb una intervenció més definitiva per part de la propietat que s'ha de fer "a finals d'aquesta setmana o principis de la que ve". Així mateix, des de l'Ajuntament estaran amatents a la situació i "si en el dia a dia es veu que s'ha de prendre alguna altra mesura, també es farà".
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