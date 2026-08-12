Astronomia
Els núvols finalitzen abans d'hora l'eclipsi a Sagàs
Bona part de les persones aplegades hi han acudit seguint el consell d'AstroBerguedà, compartint una tarda i vespre per viure un esdeveniment únic
Poc després de les set de la tarda, una cinquantena de vehicles ja es concentraven a la zona del camp de futbol de Sagàs. Aquesta era la ubicació recomanada per l'Agrupació Astronòmica del Berguedà, AstroBerguedà, i a la quina s'hi han dirigit famílies i grups d'amics per gaudir de l'eclipsi solar.
La majoria assistien ben preparats per l'ocasió: cadires plegables, beures, entrepans i les tan buscades —a darrera hora— ulleres homologades de protecció. I la mirada anava al cel, cobert de núvols disposats a fer la guitza. Un dels punts neuràlgics d'aquesta zona d'observació al Baix Berguedà ha estat el telescopi plantat per la mateixa associació, protegit amb un filtre fet expressament per tal de permetre l'observació. L'han custodiat el Josep Maria i el Jordi, que han fet les delícies de les desenes de curiosos atrets per l'aparell i les seves ganes d'explicar.
En el moment que la lluna ha començat a cruspir-se el sol, la nuvolada ha fet treva, permetent els presents comprovar de primera mà la veracitat de l'eclipsi. I la visió del telescopi era encara més evident, perquè a més de la cobertura al sol, també s'hi podien intuir algunes taques solars. El reclam ha acostat gent de totes les edats i arribades d'arreu, com el Zacaries, català que ara viu a Granada, però que sol passar uns dies d'estiu a Catalunya i enguany comparteix casa rural amb la família a Capolat. El lloc l'ha trobat buscant a les xarxes socials i topant amb el perfil de l'agrupació, com la Sònia, veïna de Berga que s'ha apropat amb el fill per viure l'eclipsi. Inicialment, no ho tenia pensat, però s'ha acabat animant i no se'n penedeix.
"És una imatge al·lucinant", ha dit, tot aplaudint les facilitats de l'entitat per compartir les seves eines. Una alegria que també s'ha endut la Dara, natural de les Canàries i també a la comarca per una visita familiar, que s'ha interessat per l'activitat de l'agrupació més enllà del motiu de l'eclipsi. I és que ella és aficionada a la fotografia astronòmica, una altra de les branques que desenvolupen alguns dels membres d'AstroBerguedà. Fet i fet, la cita s'ha convertit en un acte de promoció involuntària de l'agrupació, que simplement ha anat al lloc on solen citar-se per descobrir el firmament.
Ara bé, no hi eren tots. Alguns s'han desplaçat a altres zones on es prometia l'experiència al 100% de la capacitat. Per exemple, una desena de berguedans, inclòs el president, Marc Rafart, l'han presenciat des de la província de Terol. "Ha estat molt emocionant", ha corroborat telefònicament poca estona després del moment culminant, que els ha deixat a tots"en silenci durant una estona". "Ha valgut completament la pena venir", ha incidit.
Quan faltaven menys de cinc minuts pel punt àlgid, els núvols han tornat a parar-se davant del sol i han posat punt final a l'esdeveniment vist des de Sagàs. En tot cas, l'enfosquiment més enllà de la nuvolada ha sorprès i meravellat els presents. "Tenint en compte que no les teníem totes al principi, crec que ens han respectat prou i hem pogut veure-ho molt bé", valorava el Josep Maria.
Superada l'hora tocada de l'eclipsi, alguns dels presents han allargat l'estada aprofitant per sopar, i altres han anat desfilant. Els membres de l'Associació tenen previst estirar fins a la nit per tal de delectar-se també amb els Perseids, per arrodonir encara més un dia que no oblidaran mai.
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