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L’Esclatada convertirà de nou Gironella en la capital de la cultura popular

L'esdeveniment vol apropar la imatgeria festiva al conjunt de la ciutadania en un format més participatiu i desimbolt

Els gegants desfilant pels carrers de Gironella en una imatge de la festa major passada

Els gegants desfilant pels carrers de Gironella en una imatge de la festa major passada / Goka Fotografia/Ajuntament de Gironella

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Queralt Casals

Queralt Casals

Gironella

La Festa Major de Gironella viurà demà un dels seus actes més emblemàtics i multitudinaris amb una nova edició de l’Esclatada, una proposta que, des de la seva incorporació al programa festiu fa un parell d’anys, s’ha consolidat com el gran tret de sortida popular de la celebració.

Concebuda com un esclat de cultura popular, la festa vol apropar la imatgeria festiva, la música i les danses al conjunt de la ciutadania en un format més participatiu i menys protocol·lari, convidant tothom a viure-les des del carrer. L’objectiu és convertir els elements de cultura popular en els grans protagonistes d’una jornada que combina tradició i festa.

La programació començarà a les 7 de la tarda a la plaça de l’Església amb l’Esclatada Familiar, una cita pensada perquè petits i grans puguin gaudir de ben a prop dels gegants, capgrossos i altres figures festives. Hi prendran part els Gegants de Gironella, la Raimunda, el Lleó, els Pocasoltes, els Cascavells, el Pubillatge, els Gegants de Navàs, els gegants Seny i Rauxa de Manresa, la Bambolina de Cliffort Teatre, l’Òliba de Navàs, el Voliak d’Oliana, els Gegants Nòrdics de Solsona, els gegants manotes de Reus, el Bou de Badalona, els Entrompats i els Grallers de Gironella, configurant una de les trobades de cultura popular més destacades de la comarca, sota l’organització de l’Agrupació Cultural Tres Pinyes.

Tot seguit, la plaça de l’Església acollirà un sopar popular, abans de reprendre la festa. La jornada continuarà a les 10 amb l’Esclatada on la música, les danses i la imatgeria festiva esclataran a Gironella. El punt culminant arribarà a la mitjanit amb un piromusical a la plaça de l’Església, abans que la festa es traslladi a la plaça de la Vila, on a partir d’un quart d’una de la matinada el grup de versions Akoblats i DJ Rutxo posaran el ritme a la nit.

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Per Sant Roc, la cultura popular s’apodera dels carrers i les places. Tot i que el plat fort és l’Esclatada, dissabte també hi ha el Festival de Dansa Folklòrica, i diumenge, Diada de Sant Roc, el Seguici i els ballets a Plaça de la Vila.

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