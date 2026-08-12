Gironella entra de ple en unes Festes de Sant Roc que potencien la música i la cultura popular
La festa major, que té lloc fins dimarts vinent, incorpora dues tardes electròniques i la presentació del conte de la gegantona Raimunda
Gironella ja ha donat el tret de sortida a una nova edició de les Festes de Sant Roc, que s’allargaran fins al dia 18 amb una proposta que torna a situar la cultura popular, la tradició i la música com els grans protagonistes. Durant vuit dies, els carrers i places del municipi acullen desenes d’activitats pensades per a totes les edats, amb concerts, espectacles familiars, actes institucionals i cites emblemàtiques que formen part de la identitat festiva de la vila.
El tret de sortida es va donar ahir amb l’espectacle inaugural i el pregó a càrrec dels Bombers Voluntaris de Gironella. A partir d’avui, la festa desplegarà una intensa agenda que combinarà les propostes més tradicionals amb activitats de nova incorporació.
Entre les principals novetats destaca la presentació oficial del conte infantil dedicat a la gegantona Raimunda, una iniciativa que dona continuïtat al projecte desenvolupat pel Consell d’Infants durant el curs passat. També s’hi incorpora l’acte de commemoració dels 110 anys del primer habitatge cooperatiu de Gironella, que tindrà lloc diumenge vinent i serà conduït per l’historiador gironellenc Daniel Raya.
Una altra de les estrenes d’enguany serà la celebració de dues tardes de música electrònica al parc de la Tomaquilla. Dissabte i diumenge, aquest espai es convertirà en l’escenari de sessions de house i techno, una aposta per ampliar l’oferta musical de la festa major i atraure nous públics.
La programació musical tornarà a ser un dels grans atractius de Sant Roc. Avui, la plaça de la Vila acollirà el concert «Musical de tots els temps», amb el grup vocal V9, la Coral Sant Esteve de Balsareny, orquestra de cambra i els solistes Clara Renom i Esteve Roig, sota la direcció de Marc Comabella.
Divendres arribarà una de les nits més esperades amb els concerts de Pol Crocketa, El Pony Pisador, Dr. Prats i Mon DJ a la plaça de l’Estació, mentre que dissabte la festa continuarà amb les actuacions de Svetlana, Banda Neón i DJ Surda, després del festival de dansa folklòrica protagonitzat per l’Esbart Manresà i l’Esbart Nou Sant Jordi de Gironella.
El programa també inclou les tradicionals sessions de vermut musical, balls amb orquestra, concerts familiars i ball de gala, amb formacions com l’Orquestra Venus i l’Orquestra Millenium.
Els actes de cultura popular continuaran ocupant un lloc central dins la festa major. Dijous tindrà lloc la tradicional Esclatada Familiar, seguida de l’Esclatada de nit i del piromusical, abans de donar pas a la festa amb el grup de versions Akoblats i DJ Rutxo. Divendres també hi haurà l’acte de comiat i proclamació del pubillatge gironellenc, una de les tradicions més arrelades a la festa.
Diumenge serà la jornada més solemne, amb el seguici de Sant Roc, la missa major a l’Església Nova de Santa Eulàlia i la ballada de lluïment del seguici i de la cultura popular a la plaça de la Vila. Durant aquest acte també es farà entrega de l’Almorratxa d’Honor a Jacint Valldaura.
La programació es completa amb activitats esportives, jocs infantils, concursos, espectacles familiars, sardanes, la tradicional Quina Perla!, exhibicions de dansa i nombroses propostes adreçades als més petits.
Cloenda amb havaneres
Les Festes de Sant Roc 2026 arribaran al seu final dimarts vinent. Després de la proclamació de la Padrina i el Padrí de la Fundació Sant Roc i de diverses activitats durant la tarda, la plaça de la Vila acollirà la tradicional cantada d’havaneres amb el grup Els Cremats, acompanyada del rom cremat, posant així el punt final a una setmana intensa de celebració que convertirà, un any més, Gironella en l’epicentre de la festa i la cultura popular del Berguedà.
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