Equipaments
La remodelació dels vestidors del camp de futbol de Puig-reig torna al punt de partida
Només una empresa ha concorregut a la licitació i hi ha acabat renunciant, fet que ha empès a l'Ajuntament a declarar-la deserta i revisar el plec de clàusules
La remodelació dels vestidors del camp de futbol municipal de Puig-reig torna a la casella d'inici. La licitació engegada per part de l'Ajuntament de Puig-reig on s'incloïen els treballs s'ha declarat finalment deserta, perquè l'única empresa que hi va concórrer hi ha acabat renunciant. Amb aquest context, la corporació local ha impulsat una revisió del plec de clàusules amb l'objectiu de poder tornar a impulsar el concurs aviat.
"La tornarem a treure", confirma l'alcaldessa, Eva Serra, qui avança que molt probablement es mantindrà el format dividit en dos lots: el d'obra civil i el d'instal·lacions. La decisió de separar les actuacions respon a la voluntat de garantir la capacitació de les empreses concursants a l'hora de poder completar la remodelació amb èxit, a partir d'una experiència que han de demostrar aportant d'exemple "actuacions de característiques similars". Aquesta exigència de reforç sorgeix de l'experiència viscuda amb la transformació, precisament, en un altre equipament esportiu del poble.
"La idea que les empreses tinguin la qualificació es va incloure justament per evitar que ens passés com al pavelló", apunta Serra, qui remarca que la finalitat és "evitar tenir sorpreses amb adjudicatàries que no tinguessin la capacitat o professionalitat suficient per fer una obra d'aquesta envergadura". En aquest cas, la corporació va acabant cedint l'encàrrec a una tercera empresa, després de corroborar que l'adjudicatària no va avançar el projecte en el temps i forma acordat. De fet, aquells treballs encara s'estan completant avui dia.
"L'obra està força avançada. L'ala esquerra està pràcticament acabada i comptem que ja es podrà fer servir quan comenci la temporada, per tal que els equips disposin d'un espai amb condicions", diu la batllessa. En paral·lel, quedaran per completar l'ala dreta i la instal·lació de l'elevador per millorar l'accessibilitat de l'equipament. Ara bé, vista l'experiència, Serra prefereix "no aventurar-me donant noves dates" sobre la possible finalització de les obres,
Revisar les condicions per fer més atractiu el projecte
Tornant al camp de futbol, la corporació ha fet un pas enrere i ha encarregat als tècnics que estudiïn quins canvis introduir per tal d'atraure les empreses constructores. Cal tenir present que, en la licitació retirada, s'hi va presentar una única empresa que, a parer del consistori, era apta per la part d'obra civil, però no per la d'instal·lacions. "Van valorar que si no podien fer l'obra completa no els sortia a compte, i per això van renunciar al concurs", detalla l'alcaldessa.
D'aquesta manera, un dels punts que es mirarà de revisar a l'alça és el preu, però també es buscaran altres modificacions per tal que "la licitació tiri endavant". Des de l'Ajuntament de Puig-reig asseguren que aquestes obres continuen sent prioritàries, per això es vol tornar a treure el concurs entre setembre i octubre.
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