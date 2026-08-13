Via pública
Queixes per l'acumulació de brossa al camí que uneix la Rasa dels Molins amb la Ronda Moreta
L'estat de manteniment d'aquest espai de la ciutat també es va tractar en la darrera sessió plenària, en referència a la responsabilitat municipal pel fet de ser un punt de pas habitual
L'acumulació de residus al camí que uneix la Rasa dels Molins amb la Ronda Moreta ha generat malestar entre el veïnat de la zona i persones que tenen horts en aquesta zona. Segons denuncien, els darrers mesos s'han intensificat els abocaments indeguts, provocant que sigui més desagradable transitar-hi.
Alguns dels usuaris comparteixen amb Regió7 que, si bé sempre s'hi han llençat residus —possiblement perquè queda amagat— d'ençà de l'inici de l'estiu la cosa ha anat a pitjor. I, malgrat que "entenem que la responsabilitat és de qui ho aboca", també creuen que "s'ha de mirar de posar-hi mà". "Fa de mal passar", lamenten en declaracions a aquest mitjà.
Des de l'Ajuntament de Berga, indiquen que no se'ls ha posat en coneixement d'aquesta casuística específica. En tot cas, el regidor d'Urbanisme, Aleix Serra, apunta que "com que és una zona que forma part de la via pública, si convé podem fer-hi més neteja". Més enllà de la brossa, des del consistori reconeixen que, tot i que es pugui redreçar la qüestió dels abocaments, "el que no resoldrem fàcilment són la resta de coses, perquè no es preveuen canvis ràpids". En concret, Serra fa referència a la situació global del camí, que presenta una pavimentació deficient i mala il·luminació.
Precisament, l'estat de manteniment d'aquest tram es va debatre en el darrer ple ordinari celebrat, a preguntes de les regidores Queralt Sales (Junts per Berga) i Judit Vinyes (BeGI). Sales va remarcar que "és un d'aquells punts de la ciutat que sempre està descuidat", animant a l'equip de govern a intervenir-hi pel fet que "és un lloc de pas". En una línia similar, Vinyes va apel·lar a la responsabilitat municipal tenint en compte l'aspecte de "servitud de pas", independentment de la titularitat.
"Aquí es pot fer una actuació com a Ajuntament, tot i que no és espai municipal, però es pot millorar, mantenint la vegetació del camí i fent alguna reparació puntual", va respondre aleshores el titular d'Urbanisme, qui també va posar sobre la taula que "la solució a això, i aquí ja estic parlant d'una actuació de més envergadura que ens porta a la legislatura vinent, és que l'Ajuntament vagi adquirint terrenys a l'àmbit de la Rasa dels Molins perquè el que passi allà no depengui d'uns propietaris que primer volien fer una urbanització i després ja no". És a dir, l'objectiu a terme mitjà i llarg seria impulsar una "actuació municipal" que faci possible "tirar endavant un pla totalment diferent del quin estava previst en aquell moment".
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