Agenda
El Vermusic de Gironella celebra la desena edició amb cinc vespres d'activitat
Música, gastronomia i bon ambient tornen a coincidir a la plaça de l'Església, en plena celebració de la festa major
Regió7
El cicle itinerant Vermusic arriba als 10 anys a Gironella. La plaça de l'Església torna a fer d'escenari de la cita, que enguany brinda cinc vespres de música en directe, acompanyada de gastronomia per a tots els paladars, en un ambient inigualable i d'accés gratuït.
La proposta s'ha programat del 14 al 18 d'agost, en plena celebració de les Festes de Sant Roc a la vila. Cada jornada es desenvoluparà en la franja de vespre i arrencada de la nit, concretament entre les 19.00 i les 01.00 hores, incloent-hi les dues sessions especials del dia 15 amb motiu de l'aniversari.
Obriran el calendari els berguedans Vintage, el 14 a les 20.00 hores, amb el seu repertori de rock de tots els temps i directe amb connexió amb el públic. La segona part de la nit, a partir de les 22.00 hores, serà a càrrec del DJ PD 54 46, amb el seu format heterogeni entre el rock-fusió, pop-rock d'arreu i altres gèneres, amb una sessió que promet ser molt ballable. Dissabte, 15 d'agost, s'ha previst una doble sessió de Maambo, que portaran l'esperit tropical a la Perla. A les 20.00 i les 23.00 hores, la selecció engegarà amb temes per acompanyar el sopar i pujarà el ritme entrada la celebració dels 10 anys de Vermusic a través d'un viatge musical que neix al Mediterrani, travessa l'Àfrica i desembarca al Carib.
El dia 16, Groove Nation presentarà el seu repertori de versions amb els grans clàssics del soul, el blues, els ritmes llatins i el pop de totes les èpoques. Un directe de dues hores, dinàmic i elegant, a partir de les 20.30 hores. Zapatillas, la banda tribut del Canto del Loco, seran els protagonistes del 17 d'agost. En el concert, programat per les 20.00 hores, es farà una repassada als grans èxits del grup, en una presentació enèrgica que en manté l'essència. El teló del Vermusic l'abaixaran els alumnes de l'Escola de Música Arsònika, que oferiran un Concert de combos amb un repertori de versions dels grans èxits del pop i el rock. Es tracta d'una reivindicació del talent emergent local i una gran celebració de la música en directe, prevista pel dia 18 a les 19.30 hores.
- El pronòstic del Meteocat a un dia de l'eclipsi: s'espera cel tapat a cinc comarques de la Catalunya central
- Fiona Saladich, de Visual Òptica de Manresa: “Pots mirar el Sol sense adonar-te que t'està fent mal”
- Rescaten una noia que intentava colar-se a casa seva a Manresa en deixar-se les claus a dins
- José: «Tinc 83 anys i entreno força. L’única gimnàstica que havia fet a la vida la vaig fer a la mili, quan em va tocar»
- Continuen els robatoris en restaurants de Manresa, aquesta nit han forçat dos locals
- Eclipsi solar a la Catalunya central, en directe: última hora del fenomen astronòmic del 12 d'agost
- Tres rescats amb helicopter en menys de tres hores a Lles, Montellà i Josa i Tuixent
- La pregunta que tota persona amb miopia i astigmatisme es fa davant de l’eclipsi: ¿com em poso les ulleres homologades si ja porto ulleres per veure?