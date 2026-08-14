Crida d'una jove resident a Berga per trobar la seva mare despareguda en el terratrèmol de Colòmbia: "És com si se l'hagués empassat la terra"
La progenitora viu a Pereira, capital del departament de Risaralda i una de les ciutats més afectades pel sisme de magnitud 7,4
Valentina, una jove resident a Berga, ha fet una crida a través de les xarxes socials per trobar la seva mare, desapareguda durant el terratrèmol de magnitud 7,4 que es va produir a Colòmbia el passat dilluns. Segons relata en el seu perfil d'Instagram (@valen_valen43), des del sisme "no vam poder establir comunicació amb ella".
Maria de Jesús Valencia, progenitora de la jove, viu a Pereira, capital del departament de Risaralda i una de les ciutats més afectades pel sisme. En una publicació, Valentina relata que la seva mare surt cada dia de casa a les 6:30 hores i que, a l'hora del terratrèmol, a les 7:34 hores, ja era fora del domicili. Explica que va poder parlar amb ella per Whatsapp abans d'entrar a la feina, però quan va acabar la jornada laboral i es va assabentar de la tragèdia, ja no va rebre cap més resposta. "El seu telèfon no sona, està com apagat" comparteix la jove. "És com si se l'hagués empassat la terra" explica en un altre text publicat a Instagram.
Actualment, la jove ha marxat de Catalunya i ja es troba a Colòmbia per buscar la seva mare. Valentina utiltiza ara els seus perfils a les xarxes socials per a obtenir tot tipus d'informació sobre la seva progenitora. "Si us plau, compartiu la seva fotografa i qualsevol dada que pugui ajudar a localitzar-la" demana.
Pereira, una de les localitats més castigades pel sisme
El Servei Geològic dels Estats Units (USGS) calcula que uns sis milions de persones van poder sentir el terratrèmol de magnitud 7,4. Es va tractar d'un sisme que va generar un tremolor més intens de l'habitual per la seva magnitud i ubicació. Les localitats més castigades van ser les situades a l'est de l'epicentre, entre les quals Pereira, Manizales i Armenia.
379 desapareguts
Segons l'últim balanç de la Unitat Nacional per a la Gestió del Risc de Desastres (UNGRD), hi ha un total 379 persones desaparegudes pel terratrèmol de Colòmbia, entre elles, la mare de Valentina. Les tasques dels cossos d'emergència continuen centrades a trobar supervivents entre les runes i a atendre els damnificats. Fins ara s'han rescatat 354 persones.
- Leo Messi s’acomiada del seu pare, mort als 68 anys: «No sé com continuar. Jo només jugava a futbol i ara tinc molts dubtes que ho pugui continuar fent durant gaire temps més»
- Més sobre les 440 tones de cartró desaparegudes: La CGT diu que es descarreguen al mateix lloc que la fracció resta
- De baixa mèdica? Així canviaran les notificacions al setembre
- «Fins i tot els carbassons, que volen calor, en tenen massa»
- El veí de la Catalunya central que viu del que altres llencen i ha reformat una casa abandonada: 'Visc del consumisme malaltís, només gasto 15 euros al mes
- Prop de 450 urgències oftalmològiques en dos dies coincidint amb l’eclipsi: a la regió central es van realitzar cinc trucades per incidents relacionats amb el fenomen
- Susanna Griso tria la Cerdanya per al viatge de noces: 'És el meu petit paradís
- Quins són els símptomes de dany a la retina per mirar un eclipsi? Quan cal anar al metge?