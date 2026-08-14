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Administració pública

L'Ajuntament de Gironella modifica les bases dels ajuts per a la pràctica d'activitats esportives d'infants i adolescents

L'objectiu de la mesura és garantir la igualtat d'oportunitats en l'accés a l'esport implementat pels clubs i entitats locals, entenent-lo com una eina per fomentar hàbits saludables i valors comunitaris

Infants gaudint del pumptrack de Gironella, el dia de la inauguració

Infants gaudint del pumptrack de Gironella, el dia de la inauguració / Mireia Arso / RG7

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Regió7

Gironella

L'Ajuntament de Gironella ha modificat les bases reguladores dels ajuts per a la realització de pràctiques esportives a clubs i entitats del municipi. Els ajuts van adreçats a infants i adolescents empadronats a la població que es trobin en una situació de dificultat social i econòmica. La finalitat de la iniciativa és garantir la igualtat d'oportunitats en l'accés a la pràctica esportiva, la prevenció d'exclusió social, el foment d'hàbits saludables, com també la participació social i comunitària del col·lectiu més jove del municipi.

Segons detallen des de la corporació en un comunicat de premsa, la modificació ha consistit en l'increment dels topalls d'ingressos per a les famílies sol·licitants, fet que permet englobar "famílies treballadores". Es tracta d'una mesura que continua la impulsada amb el suport econòmic per a la compra de material de text i llibres escolars.

Des de la corporació local remarquen que entenen les activitats esportives com "una eina que fomenta la transició positiva de valors personals, socials i de cohesió comunitària". En aquest sentit, a banda de facilitar l'accés a la pràctica esportiva, pretenen que el suport contribueixi a "millorar la integració, el desenvolupament i la creació de personalitat entre infants i adolescents".

Notícies relacionades i més

L'Ajuntament recomana a les persones interessades a fer la sol·licitud revisar les bases reguladores. Allà s'especifiquen els requisits, criteris i barems d'adjudicació, a més de la documentació necessària per completar la petició. Les peticions s'hauran de completar a través de l'OAC (Oficina d'Atenció Ciutadana) de l'Ajuntament de Gironella o telemàticament, mitjançant una instància genèrica a través de l'apartat de tràmits i gestions de l'oficina virtual.

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L'Ajuntament de Gironella modifica les bases dels ajuts per a la pràctica d'activitats esportives d'infants i adolescents

L'Ajuntament de Gironella modifica les bases dels ajuts per a la pràctica d'activitats esportives d'infants i adolescents

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