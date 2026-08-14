Medi natural
Les pluges d'agost, clau per a la primera florida de bolets
El juliol sec i calorós no afavoreixen la producció primerenca, que haurà d'esperar fins a final d'agost i començant a l'alta muntanya
La primera florida de bolets es farà esperar una mica. Després d'un 2025 força primerenc quant a la producció, el juliol sec i calorós d'enguany farà que costi més aconseguir aquella humitat necessària als boscos per tal que comencin a treure cap els primers exemplars. Aquest és el parer del president de la Penya Boletaire de Berga, Ramon Minoves, qui deixa clar que l'evolució és encara una incògnita i dependrà de les precipitacions del mes d'agost.
"És una mica aviat, però si continua fent aquests ruixats que ja fa uns dies que duren, pot ser que cap a final d'agost en comencin a sortir", valora Minoves, que limita les primeres florides a la zona de "l'alta muntanya", que solen ser més humides. Aquestes condicions, assenyala, es concentren en ubicacions concretes al Berguedà, posant d'exemple Ensija, els Rasos de Peguera, el Catllaràs i cap a Castellar de n'Hug. Més enllà de les fronteres berguedanes, fa referència a punts com les comarques del Capcir i la Fenolleda (Catalunya Nord), a més de cap a la Cerdanya i el Ripollès.
Fet i fet, la pluja hauria de continuar fent acte de presència per tal de revertir la situació de les calorades viscudes des de l'inici de l'estiu. "Tot el que sigui humitat anirà bé", apunta el president, recalcant que "aquestes tempestes li agraden molt al bolet, i és el que altres anys ens ha ajudat". En aquest sentit, Minoves considera positiva la "climatologia del Berguedà", en la qual "al voltant del 15 d'agost, s'intensifiquen les pluges i es van estenent". "Això fa que el Berguedà sigui un paradís boletarie", referma.
En el moment que les condicions siguin les adients, els primers exemplars que es podran collir són cames de perdiu i pinetells, a més de ceps i algun rovelló. A mesura que la campanya avanci, també es posarà en marxa la maquinària comarcal entorn dels bolets, que inclou iniciatives com el Mercat del Bolet de Cal Rosal, la Cuina del Bolet impulsada per Hostaleria i Turisme, a més de les Festes del Bolet en diferents municipis. També la de Berga, el primer cap de setmana d'octubre, que inclou el tradicional Concurs de Boletaires organitzat per la mateixa Penya.
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