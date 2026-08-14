Rescaten una excursionista atrapada a una zona de dificil accés a Saldes
Els Bombers de la Generalitat han activat una dotació aèria conformada per un helicòpter per evacuar una dona
Una excursionista ha hagut de ser rescatada després de caure a una zona de difícil accés aquest divendres al matí a Saldes. A les 10.57 hores, una persona que l'acompanyava mentre feien una ruta per Cortals de l'Ingla ha trucat al número d'emergències 112, alertant de l'incident. Es trobaven pujant una canal de la zona, quan la dona ha caigut i ha anat a parar a una zona de la qual no ha pogut sortir pel seu propi peu.
Per a rescatar-la, els Bombers de la Generalitat s'han activat amb una dotació aèria, conformada per un helicòpter. Una vegada han assegurat l'excursionista, l'han extret i han confirmat que es trobava il·lesa.
Finalitzada l'extracció, l'han deixat a una pista propera on s'ha trobat amb el seu acompanyant i han seguit la ruta.
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