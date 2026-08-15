L’únic temple druida ortodox de l’Estat és al Berguedà
Fa més de dos anys, l’Orden Druida Fintan va instal·lar el seu temple a Santa Maria de Merlès, al Berguedà. És l’única confessió druida ortodoxa d’Espanya i pertany a una grup d’ordres amb temples, principalment, a França
A Santa Maria de Merlès, al Berguedà, hi ha un centre de culte únic, no tan sols a Catalunya, sinó a la resta de l’estat. L’Ordre Druida Fintan és la referència en la pràctica del conegut com a druïdisme ortodox, una confessió religiosa més estesa principalment a la Bretanya francesa i a la resta del país gal. Forma part, a efectes estadístics, del paganisme, però des de l’ordre rebutgen la classificació, ja que ho consideren «un sac on hi ha religions precristianes molt diferents». El temple es diu Teges i el lloc sagrat, Nemeta. Hi ha dos tipus de druïdisme: l’ortodox, que està basat en el reconstruccionisme i busca ser fidel al druïdisme històric, i el més conegut, no tant una religió sinó «un art esotèric o espiritual», del que hi ha dues ordres més a l’estat.
Les persones que lideren aquesta ordre són el Lluís, el Rostrutios Druuis Ollamos, i l’Esther, la Rostrutia Bena-Druuis Mater Maragdaria. Són dos dels quatre sacerdots certificats que tenen a l’ordre, però les altres dues resideixen a Navarra i a la Bretanya. El Lluís i l’Esther són matrimoni, i van instal·lar inicialment, el 2009, el seu centre a Vacarisses, però, quan es van mudar al Berguedà, es van emportar també el seu temple.
Ells estan inscrits al registre d’entitats religioses i reconeguts internacionalment dins del druïdisme ortodox. Han establert relacions tant amb la resta de la confessió, formant part d’associacions i rebent la línia de filiació d’una ordre francesa, com amb altres confessions religioses, a través de diverses iniciatives de diàleg interreligiós, on aprofiten per reclamar per millores en els drets de les religions menys practicades. També han participat en tesis universitàries i han col·laborat en un llibre sobre els rituals funeraris de les religions minoritàries.
No tenen un recompte exacte dels fidels, ja que estan repartits arreu de l’estat i fan els rituals al temple de forma molt espontània. Tanmateix, en els últims anys han començat a fer declaracions de fe, i n’acumulen una trentena. «No tenim un control sobre si fan correctament tots els rituals. També tenim gent que s’acosta, que ens pregunta i que està interessada però que encara no ha fet la declaració de fe».
Més enllà dels rituals diaris, que poden fer a casa, i de les dates assenyalades, per les quals «a vegades ens hem de demanar festa de la feina, perquè nosaltres no ens podem dedicar a això», la principal tasca del Lluís i l’Esther és la d’informar a curiosos i persones que volen endinsar-se en el món del druÏdisme, trencant molts estereotips i prejudicis i donant informació i quaderns. Sempre de forma gratuïta, que és una de les premisses màximes que es marquen.
De cara al futur, esperen seguir creixent, malgrat que sigui difícil, i plantegen l’opció que es puguin fer més temples de l’ordre arreu de l’estat. «Volem posar els fonaments perquè algú pugui continuar la nostra tasca», expliquen.
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