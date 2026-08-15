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L’únic temple druida ortodox de l’Estat és al Berguedà

Fa més de dos anys, l’Orden Druida Fintan va instal·lar el seu temple a Santa Maria de Merlès, al Berguedà. És l’única confessió druida ortodoxa d’Espanya i pertany a una grup d’ordres amb temples, principalment, a França

Un dels druides de l’ordre, el Lluís, fent un ritual al temple de Santa Maria de Merlès

Un dels druides de l’ordre, el Lluís, fent un ritual al temple de Santa Maria de Merlès / Arxiu Particular

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Lluc Grandia

Manresa

A Santa Maria de Merlès, al Berguedà, hi ha un centre de culte únic, no tan sols a Catalunya, sinó a la resta de l’estat. L’Ordre Druida Fintan és la referència en la pràctica del conegut com a druïdisme ortodox, una confessió religiosa més estesa principalment a la Bretanya francesa i a la resta del país gal. Forma part, a efectes estadístics, del paganisme, però des de l’ordre rebutgen la classificació, ja que ho consideren «un sac on hi ha religions precristianes molt diferents». El temple es diu Teges i el lloc sagrat, Nemeta. Hi ha dos tipus de druïdisme: l’ortodox, que està basat en el reconstruccionisme i busca ser fidel al druïdisme històric, i el més conegut, no tant una religió sinó «un art esotèric o espiritual», del que hi ha dues ordres més a l’estat.

Les persones que lideren aquesta ordre són el Lluís, el Rostrutios Druuis Ollamos, i l’Esther, la Rostrutia Bena-Druuis Mater Maragdaria. Són dos dels quatre sacerdots certificats que tenen a l’ordre, però les altres dues resideixen a Navarra i a la Bretanya. El Lluís i l’Esther són matrimoni, i van instal·lar inicialment, el 2009, el seu centre a Vacarisses, però, quan es van mudar al Berguedà, es van emportar també el seu temple.

Ells estan inscrits al registre d’entitats religioses i reconeguts internacionalment dins del druïdisme ortodox. Han establert relacions tant amb la resta de la confessió, formant part d’associacions i rebent la línia de filiació d’una ordre francesa, com amb altres confessions religioses, a través de diverses iniciatives de diàleg interreligiós, on aprofiten per reclamar per millores en els drets de les religions menys practicades. També han participat en tesis universitàries i han col·laborat en un llibre sobre els rituals funeraris de les religions minoritàries.

No tenen un recompte exacte dels fidels, ja que estan repartits arreu de l’estat i fan els rituals al temple de forma molt espontània. Tanmateix, en els últims anys han començat a fer declaracions de fe, i n’acumulen una trentena. «No tenim un control sobre si fan correctament tots els rituals. També tenim gent que s’acosta, que ens pregunta i que està interessada però que encara no ha fet la declaració de fe».

Més enllà dels rituals diaris, que poden fer a casa, i de les dates assenyalades, per les quals «a vegades ens hem de demanar festa de la feina, perquè nosaltres no ens podem dedicar a això», la principal tasca del Lluís i l’Esther és la d’informar a curiosos i persones que volen endinsar-se en el món del druÏdisme, trencant molts estereotips i prejudicis i donant informació i quaderns. Sempre de forma gratuïta, que és una de les premisses màximes que es marquen.

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De cara al futur, esperen seguir creixent, malgrat que sigui difícil, i plantegen l’opció que es puguin fer més temples de l’ordre arreu de l’estat. «Volem posar els fonaments perquè algú pugui continuar la nostra tasca», expliquen.

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