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Rescaten en helicòpter un excursionista que s'ha lesionat mentre baixava el Pedraforca

L'afectat no podia continuar amb el descens pel dolor que sentia al turmell i, per això, un helicòpter l'ha hagut de traslladar d'urgència perquè rebés l'atenció mèdica necessària

Els Bombers s'han activat amb un helicòpter amb el GRAE

Els Bombers s'han activat amb un helicòpter amb el GRAE / Bombers de la Generalitat

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Xavi Moraleda

Xavi Moraleda

Manresa

Els Bombers de la Generalitat han rescatat el migdia d'aquest dissabte un excursionista que ha patit una lesió al turmell mentre descendia el Pedraforca, al terme de Saldes (Berguedà). L'afectat, que feia la ruta en grup, no podia continuar amb la baixada a causa del dolor, i per això han hagut d'alertar als Bombers pels volts de les 2 h. La persona ha estat rescatada en helicòpter i ha estat traslladada a l'hospital perquè rebés l'atenció mèdica necessària.

Fins al lloc s'hi han desplaçat un helicòpter dels Bombers amb el GRAE (Grup d'Actuacions Especials). Un cop a l'heliport, una ambulància del SEM l'ha evacuat fins a l'hospital.

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