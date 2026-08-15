Rescaten en helicòpter un excursionista que s'ha lesionat mentre baixava el Pedraforca
L'afectat no podia continuar amb el descens pel dolor que sentia al turmell i, per això, un helicòpter l'ha hagut de traslladar d'urgència perquè rebés l'atenció mèdica necessària
Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferitAfegeix-nos a Google
Els Bombers de la Generalitat han rescatat el migdia d'aquest dissabte un excursionista que ha patit una lesió al turmell mentre descendia el Pedraforca, al terme de Saldes (Berguedà). L'afectat, que feia la ruta en grup, no podia continuar amb la baixada a causa del dolor, i per això han hagut d'alertar als Bombers pels volts de les 2 h. La persona ha estat rescatada en helicòpter i ha estat traslladada a l'hospital perquè rebés l'atenció mèdica necessària.
Fins al lloc s'hi han desplaçat un helicòpter dels Bombers amb el GRAE (Grup d'Actuacions Especials). Un cop a l'heliport, una ambulància del SEM l'ha evacuat fins a l'hospital.
- L’eclipsi omple les urgències dels hospitals madrilenys: «La majoria són joves amb ansietat per no haver fet les coses bé»
- De baixa mèdica? Així canviaran les notificacions al setembre
- Susanna Griso tria la Cerdanya per al viatge de noces: 'És el meu petit paradís
- La familia de Braulio, el veí de Còrdova desaparegut a Callús: 'Volem que ens diguin la veritat
- Més sobre les 440 tones de cartró desaparegudes: La CGT diu que es descarreguen al mateix lloc que la fracció resta
- L'espectacular poble de conte poc més d'una hora de Manresa: un paradís per a ornitòlegs i escaladors
- La Catalunya central es prepara per a un cap de setmana passat per aigua i calor
- La C-55 ja té un tram que mostra com seria transformada en autovia