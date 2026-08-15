El Xalet del Catllaràs estrena rutes guiades en 4x4 després de confirmar-se l'autoria de Gaudí
Les visites busquen donar resposta a l'augment d'interès per l'edifici i posar en valor el patrimoni miner de la serra
Nia Escolà
L'Ajuntament de la Pobla de Lillet (Berguedà) ha posat en marxa aquest estiu unes rutes guiades en vehicle 4x4 per apropar els visitants al Xalet del Catllaràs i al patrimoni miner de la serra. La iniciativa coincideix amb l'augment d'interès per aquest edifici després que un estudi hagi confirmat l'autoria d'Antoni Gaudí i busca facilitar l'accés a un espai de difícil arribada en un entorn "privilegiat" enmig de la serra de Catllaràs, un espai de gran valor paisatgístic. Les visites, que es fan de dijous a diumenge amb reserva prèvia, tenen un preu de 50 euros. "És impregnar-te d'aquesta història, conèixer per què Gaudí va venir fins aquí", resumeix el regidor de Turisme, Xavier Serra.
Situat a la serra del Catllaràs, al terme municipal de la Pobla de Lillet, el Xalet de Catllaràs és una de les obres més singulars d'Antoni Gaudí. L'edifici va ser construït a començaments del segle XX per encàrrec de l'industrial Eusebi Güell com a allotjament per als enginyers i tècnics que treballaven a les mines de carbó que subministraven combustible a la fàbrica de ciment Asland del Clot del Moro.
Després d'anys de debat sobre la seva autoria, aquest mes de febrer un estudi encarregat pel Departament de Cultura i liderat per Galdric Santana, director de la Càtedra Gaudí, n'ha confirmat científicament el disseny de Gaudí.
La confirmació científica de l'autoria de Gaudí ha incrementat l'interès dels visitants. Per aquest motiu, el consistori ha optat per organitzar un recorregut que permet descobrir el Xalet del Catllaràs, diverses antigues mines de carbó, el mirador de la Lluna i la història de la indústria cimentera vinculada a la fàbrica Asland i a Eusebi Güell, origen de la presència de Gaudí a la zona.
L'objectiu és que els visitants coneguin el context històric i natural de la serra alhora que es preserva un espai de gran valor ambiental. El regidor ha assenyalat que la iniciativa també contribueix a evitar una afluència massiva de vehicles particulars per una pista forestal que no està preparada per absorbir un gran volum de trànsit. Les visites inclouen, a més, l'accés a l'interior del xalet, que habitualment només es pot contemplar des de l'exterior.
"És patrimoni de tots"
"Tenir el Xalet del Catllaràs és un orgull i s'ha de gaudir. Si no, és com tenir un vestit de luxe guardat a l'armari sense poder-lo lluir". Així s'expressa Joan Saus, veí de la Pobla de Lillet i gran coneixedor dels camins, les antigues bocamines i la història minera de la serra del Catllaràs, un indret que defineix com "una petita Suïssa".
Explica que al poble "tota la vida" s'ha atribuït el xalet a Antoni Gaudí i considera que la confirmació oficial de l'autoria és "un orgull". Per això, defensa que aquest patrimoni "és de tots" i que cal donar-lo a conèixer, però sempre des del respecte per l'entorn natural.
Una opinió que comparteix Èric Cortells, també veí de la Pobla de Lillet, que veu en les noves rutes una oportunitat per descobrir un patrimoni industrial i natural "molt desconegut" i, alhora, contribuir a preservar-lo. Segons explica, la serra del Catllaràs és "la gran desconeguda" del Berguedà. "La gent travessa el Berguedà sense mirar i continua cap a la Cerdanya. Aquí, per sort, ha quedat una petita zona verge, un reducte de pau molt desconegut i espectacular", afirma. Per això, aposta per potenciar-ne el coneixement sense posar en risc els seus valors paisatgístics ni la riquesa de la flora i la fauna.
El futur del xalet
L'Ajuntament treballa en el futur ús de l'edifici. El projecte passa per convertir el Xalet del Catllaràs en un refugi de muntanya amb allotjament i restauració, mantenint el valor patrimonial de l'immoble. El consistori confia a obtenir finançament durant el 2027 per completar la rehabilitació dels interiors sota la supervisió dels especialistes en l'obra de Gaudí. La voluntat, segons el regidor de Turisme, és crear un equipament accessible al conjunt de la ciutadania i descartar usos hotelers de luxe.
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