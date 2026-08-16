Gironella celebra 110 anys de llegat cooperativista i en deixa constància per a la posteritat
Coincidint amb el 110è aniversari de la festa cooperativista d'El Llobregat, s'han col·locat uns plafons informatius que reivindiquen la importància d'un projecte pioner d'habitatge cooperatiu al municipi
La iniciativa ha estat presentada per l'historiador local Daniel Raya, que també ha estat l'autor del projecte
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Gironella ha commemorat aquest diumenge, coincidint amb les festes de Sant Roc, el 110è aniversari de la festa cooperativista d'El Llobregat, entitat que va impulsar el projecte pioner del primer habitatge cooperatiu al municipi. Amb motiu de l'efemèride, l'historiador local Daniel Raya ha presentat un projecte divulgatiu que pretén reivindicar els orígens d'aquesta iniciativa i la importància que ha tingut en la configuració social i urbana del municipi.
Durant l'acte s'han estrenat uns plafons informatius que repassen la seva història i deixaran constància del barri cooperatiu de Gironella, tot reivindicant un llegat que, més d’un segle després, continua formant part de la memòria col·lectiva de la població.
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