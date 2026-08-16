Gironella vibra amb la imatgeria i les danses populars per les festes de Sant Roc
La ballada del Diumenge de Lluïment ha omplert la plaça de la Vila de cultura popular i d'un palpable sentiment de poble unit i participatiu
L'Ajuntament ha entregat l'Almorratxa d'Honor a Jacint Valldaura per "la seva llarga trajectòria vinculada amb la preservació i l'impuls de la cultura popular del municipi, específicament amb l'Esbart", ha puntualitzat l'alcalde David Font
Una lluïda festa amb gegants, mostres de danses tradicionals i un palpable sentiment de poble unit. Així ha viscut Gironella la ballada de lluïment del seguici i la cultura popular, una de les cites més centrals de les seves arrelades festes de Sant Roc. Amb motiu de l'acte, centenars de persones s'han aplegat a la plaça de la Vila aquest migdia, la majoria sota les carpes habilitades, o en algun lloc d'ombra, per gaudir de la cultura popular del seu municipi sense que els molestés la calor.
Amb el repic de les campanes anunciant les 12 s'ha donat començament a l'acte. Danses tradicionals interpretades amb entusiasme pels membres de l'Esbart Sant Jordi de Gironella, tant dels adults com dels petits; de la seva parella de gegants, en Tomàs i l'Antònia; de l'imponent Lleó; i de la gegantona Raimunda, que aquesta ha estat la segona edició que participa en la festa; han fet de la ballada de lluïment un autèntic espectacle de tradició, acompanyat musicalment per la Cobla Berga Jove i els Grallers del municipi.
L'acte també ha comptat amb la tradicional entrega de l'Almorratxa d'Honor, que enguany ha anat per a Jacint Valldaura, per "la seva llarga trajectòria vinculada amb la preservació i l'impuls de la cultura popular del municipi, específicament amb l'Esbart", ha puntualitzat l'alcalde David Font. Valldaura, per la seva banda, ha fet notar la seva gratitud en rebre la menció honorífica: "és un obsequi molt entranyable", ha manifestat.
El moment més àlgid ha arribat al final quan, durant la darrera mostra de l'Esbart els balladors han animat al públic a ocupar el centre de la plaça per dansar plegats. De seguida, s'ha omplert d'un munt de persones que han replicat els moviments dels balladors amb entusiasme. Aquest moment ha estat una clara mostra que aquesta dansa tradicional és un veritable eix vertebrador del municipi i que bona part dels gironellencs se la senten ben seva.
Poc després s'hi han sumat els gegants i el Lleó, posant la cirereta del pastís a una entranyable ballada que ha animat a dansar a veïns, antics membres de l'agrupació i, fins i tot, a les autoritats locals que hi han estat presents. Així ha clos Gironella, un dels actes centrals del seu Diumenge de lluïment.
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