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Localitzen el cos de la mare de la jove de Berga desapareguda en el terratrèmol de Colòmbia

La família confirma oficialment la mort de María de Jesús Valencia després de dies de recerca arran del terratrèmol

Tasques de rescat al barri El Refugio de Cali després del terratrèmol de Colòmbia

Tasques de rescat al barri El Refugio de Cali després del terratrèmol de Colòmbia / Exèrcit Nacional de Colòmbia

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Alba Díaz

Alba Díaz

Manresa

La mare de Valentina, la jove resident a Berga que havia viatjat a Colòmbia per buscar-la després del terratrèmol, ha estat localitzada sense vida. Fonts representants de la família han confirmat oficialment la troballa del cos després de diversos dies de recerca i incertesa.

Valentina havia fet una crida pública per trobar la seva mare, María de Jesús Valencia, desapareguda arran del terratrèmol que va sacsejar Colòmbia. «És com si se l'hagués tragat la terra», explicava la jove en la seva crida, en què demanava ajuda per obtenir qualsevol informació sobre el seu parador.

Durant aquests dies, la petició de Valentina s'havia difós a través de les xarxes socials, amb nombroses persones compartint la fotografia de María de Jesús i ajudant en la recerca.

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Ara, després de confirmar-se la seva mort, la família ha volgut agrair a través de les xarxes socials el suport rebut durant aquests dies.

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