Urbanisme
Sant Jordi de Cercs projecta un nou espai de refugi climàtic a l'aire lliure
El consistori ha aprovat inicialment la iniciativa, que preveu la reurbanització de la zona al voltant de les pistes de tenis i padel per valor de 660.000 euros
L’Ajuntament de Cercs ha aprovat inicialment el projecte executiu d’obres per a la urbanització d’un refugi climàtic a l’aire lliure al nucli de Sant Jordi de Cercs. L’acord es va prendre en una sessió extraordinària del ple municipal, en la qual es va donar llum verda a la iniciativa. Els plecs van ser redactats i validats el desembre de 2024, en un treball a càrrec de l’arquitecte Jordi Moret Vayreda, que va calcular un pressupost d’execució per sobre dels 660.000 euros. «És un projecte ambiciós», corrobora l’alcalde, Urbici Malagarriga.
L’objectiu de l’equip de govern és transformar un espai situar dins l’àmbit de la zona esportiva del nucli. En concret, pretén donar una nova imatge al pla a sota del camp de futbol municipal, on ja se situen les pistes de tenis i pàdel. «És un lloc on l’actuació ja li convé, perquè ara no té atractiu com ni està preparat per passar-hi l’estona», detalla el batlle, qui referma que, un cop completat els treballs, el poble guanyarà un nou indret de respir i descans, amb comoditat.
La finalitat principal d’aquest futur espai és la de brindar als veïns i veïnes un nou espai de refugi climàtic, és a dir, un indret degudament equipat perquè sigui més confortable i preparat per minimitzar els efectes de les altes temperatures de l’estiu. «El canvi climàtic ens adverteix que cal prendre mesures, i nosaltres estem decidits a tirar per aquesta línia», declara Malagarriga. I l’exemple, és molt recent i proper: també a Sant Jordi, la corporació local va desenvolupar uns treballs de reconversió de l’antiga biblioteca en un local sociocultural polivalent que, a més de dotar d’un nou equipament d’ús públic i per acollir activitats, el fet d’estar climatitzat també li dona la funció de refugi climàtic. «Aquests dies de calor, qui ho vulgui hi pot anar», explica, insistint que «és necessari, sobretot per certs col·lectius més vulnerables a la calor com la gent gran i les criatures, i per això hem procurat que s’hi pugui estar el millor confortable possible».
Cal tenir present que fer front al canvi climàtic és un dels reptes estratègics que es va marcar l’equip de govern en el pla de mandat actual, on se cita específicament la voluntat d’impulsar la «creació d’espais de refugi climàtic per lluitar contra els episodis de fortes calors, zones d’ombres i arbrat».
Un nou espai verd
El projecte que ara es troba en fase d’exposició pública preveu, tal com detalla l’alcalde, l’adequació de l’espai esmentat mitjançant la plantació d’arbrat i la instal·lació de mobiliari urbà com bancs, fanals i fonts perquè els usuaris puguin mantenir-se frescos i hidratats. En paral·lel, i tenint en compte que s’ubicaria a la zona esportiva, s’aprofitaria per col·locar-hi un pump track, pensant també en el públic infantil. El punt escollit també presenta «un avantatge» en relació amb l’objectiu de climatologia cercat pel consistori, ja que el batlle assenyala que «és un lloc on passa la canal d’aire del Llobregat, i això ens ajudarà de cara a estar-hi».
Tot plegat suposa una metamorfosi a gran escala, que també implica una inversió considerable. El pressupost d’execució, IVA inclòs, s’enfila als 664.000 euros, xifra que obligarà l’Ajuntament a tirar endavant la iniciativa en diferents etapes. «L’haurem de fer per fases, de mica en mica», confirma Malagarriga. La corporació té previst cercar fonts de finançament extern per tirar endavant el projecte. D’entrada, la resolució de concessions d’obres del PUOSC per al període entre 2025 i 2029, a càrrec de la Generalitat de Catalunya, inclou una subvenció per valor de 160.000 euros destinada a la urbanització del refugi climàtic de Sant Jordi.
En el cas de les obres d’adequació de l’antiga biblioteca, el pressupost final es va situar en els 129.000 euros, coberts pràcticament en la seva integritat a través d’una subvenció dins del programa d’actuacions de mitigació i adaptació al canvi climàtic, també per part de la Generalitat.
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