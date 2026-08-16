S'ensorra parcialment la teulada d'una casa deshabitada de Berga
L'immoble, propietat d'un fos d'inversió, està situat al carrer del Carme al costat d'un altre edifici que també es va ensorrar parcialment fa uns anys
La teulada d'un immoble deshabitat del carrer del Carme de Berga ha patit aquest diumenge al matí un ensorrament parcial de la teulada. Els serveis d'emergència han rebut l'avís cap a les 10.07 hores i han intervingut per assegurar la zona. La part que s'ha vist afectada s'ha ensorrat cap a l'interior i no han caigut materials sobre la via pública. Tanmateix, com a mesura preventiva, també s'ha senyalitzat la via per impedir que hi circulessin persones mentre es revisava l'estat dels immobles.
Segons ha explicat a Regió7 l'alcalde de Berga, Ivan Sànchez, aquest immoble està situat just al costat d'un altre que ja es va veure afectat anys enrere i del que l'Ajuntament en va enderrocar llavors una part de forma subsidiària. I que, a més, ara s'estava treballant en el projecte per acabar-ne de fer l'enderroc. Davant d'aquesta circumstància, el batlle ha concretat que demà es farà la valoració amb l'arquitecte municipal i s'estudiarà la possibilitat d'afegir també l'edifici afectat aquest diumenge per, igualment, fer-ne un enderroc "de forma subsidiària", és a dir, executat pel consistori, però carregant-ne el cost al propietari, que Sànchez ha concretat que es tracta de "fons voltor".
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