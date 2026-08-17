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Un circ de jocs, nous tornejos i teatre local: aquestes són les principals novetats de la Festa Major d'Avià

La celebració es desplega del 22 d'agost al 5 de setembre, amb un programa d'activitats "més divers, participatiu i familiar que mai", que també inclou els actes tradicionals i consolidats de la cita

Un instant de la cercavila de l'any passat, amb la Cucafera

Un instant de la cercavila de l'any passat, amb la Cucafera / Ajuntament d'Avià

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Lídia López

Lídia López

Avià

L'Ajuntament d'Avià, juntament amb la Comissió de Festa Major i les entitats del municipi, han fet pública la programació oficial de la Festa Major d'Avià del 2026. La cita tindrà lloc del 22 d'agost al 5 de setembre, amb un programa d'activitats que inclou com a novetats un circ de jocs, nous tornejos i teatre local, a més dels actes més tradicionals i multitudinaris.

"Enguany el programa és més divers, participatiu i familiar que mai", diu l'alcaldessa, Patrocini Canal, en la salutació oficial. El text també inclou un agraïment "a la Comissió de la Festa Major, a les entitats del poble i a tots els voluntaris i voluntàries que, amb il·lusió i esforç, hi han sumat talent i hores perquè cada acte llueixi". Per tot plegat, Canal anima als veïns i veïnes a "gaudir de cada moment: balleu a la plaça, participeu en els jocs i, sobretot, viviu la festa amb respecte cap a les persones, els espais públics i el medi ambient". Finalment, la batllessa fa una crida a la responsabilitat, per tal que la celebració es visqui amb civisme, respecte pel medi ambient i cura dels espais públics.

Observant el detall de l'agenda, la Festa Major d'Avià d'enguany "combina les propostes més arrelades amb diverses novetats destacades", remarquen des de la corporació local. En aquesta oferta, es posa en relleu la incorporació d'un Torneig de Petanca per Dupletes (23 d'agost), que se suma als ja habituals de Bàsquet 3x3 (22 d'agost), Volei-Fang (23 d'agost), la Cursa d'Andròmines (30 d'agost), la Bike Trail Family Race (31 d'agost) i de Botifarra (5 de setembre).

Enfocat al públic familiar i oci cultural, posen en relleu l'estrena del circ de jocs Seny, pilotada i rauxa (29 d'agost), l'espectacle de titelles Una pometa, un pomer (31 d'agost) i la representació teatral de l'obra Malastruc —El vell foraster d'Avià— de Josep Aquilina (31 d'agost). L'Ajuntament també fa un incís concret per a la música, que inclou les havaneres amb Suc i Gambes i La Margarita (28 d'agost), i les nits de concerts amb Les Que Falta Band, Band-idos i DJ Siles (28 d'agost), així com La Fura, La Nit del Canet, Blu Versions i DJ Joanvi (29 d'agost), i l'Orquestra Marabú i Som-hi Band (30 d'agost).

La cita també consta d'un component de foc, amb la Cercavila de Gegants i Cucafera acompanyats per Correnotes Band, seguida de la Nit de Foc amb el correfoc dels Esclata Aglans, batucada i castell de focs a la plaça del Padró (28 d'agost) com un dels grans al·licients. I, des d'un punt de vista més tradicional, s'ha previst la Missa Major en honor a Sant Lleïr, seguit de la ballada de sardanes amb la Cobla Pirineu (30 d'agost).

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Finalment, altres activitats assenyalades són el sopar popular amb karaoke (22 d'agost), la IV Fira de Cervesa Artesana (29 d'agost), un escape room (30 d'agost) o la festa de l'escuma (31 d'agost). El detall del programa i altra informació d'interès es poden consultar aquí.

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