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Es descarta el perill imminent de caiguda a la via de restes de la casa del carrer del Carme on s'ha esfondrat parcialment la teulada
El consistori reclamarà a la propietat que es faci càrrec de l'actuació necessària, malgrat que no descarten fer una primera intervenció subsidiària per garantir-ne l'estabilitat i dotar de més seguretat la via
L'immoble del carrer del Carme de Berga que aquest diumenge va patir l'esfondrament parcial de la teulada no presenta un perill imminent de caiguda a la via pública. Així ho ha precisat l'alcalde de Berga, Ivan Sànchez, després que els tècnics municipals hagin avaluat l'estat de l'edifici, l'endemà del succés.
El material va precipitar-se dins la mateixa casa, que s'estructura en tres plantes diferents. No va caure cap resta al carrer, i avui s'ha determinat que no hi ha indicis que pugui passar. En tot cas, l'Ajuntament ha optat per mantenir la restricció de pas als vianants en aquest carrer del Barri Vell, que tampoc sol presentar molta afluència, limitant-ne la mobilitat als veïns i veïnes. Es tracta d'una "mesura de precaució", incideix Sànchez.
Els fets es van produir diumenge. Tres dotacions dels Bombers es van mobilitzar davant l'avís per l'ensorrament d'una teulada, poc després de les 10 del matí. El cos va assegurar la zona i va fer una primera inspecció de l'habitatge. Una representació del consistori van fer seguiment directe dels treballs, incloent-hi el mateix batlle i l'arquitecte. I avui li han donat continuïtat, establint els passos a seguir un cop analitzada la situació.
Tal com ja va avançar l'alcalde, l'Ajuntament de Berga farà "les reclamacions pertinents a la propietat", pel fet que "és qui s'ha de fer càrrec de l'edifici, no la gent de Berga". Ara bé, reitera que, en cas que es mantingui la manca de resposta, la corporació optarà per actuar-hi subsidiàriament —una forma de procedir per part de l'administració pública per suplir l'incompliment d'una persona o entitat obligada, amb la posterior càrrega—.
Antecedents amb moltes similituds
El cas d'aquest incident presenta molta semblança amb el viscut l'any 2020, justament a les dues cases contigües. Els números 6 i 8 del carrer del Carme es van ensorrar, aleshores provocant també la caiguda de restes a la via i el desallotjament de 10 persones, en unes condicions pràcticament calcades: després d'un episodi de pluja intensa i com a resultat d'anys d'inacció per part de la propietat pel que fa a actuacions de manteniment. En aquell cas, també es va fer una primera actuació, de caràcter urgent, per assegurar-ne l'estabilitat i evitar el col·lapse, impulsada per l'Ajuntament.
Tornant a l'actualitat, el consistori assegura que està enllestint la redacció del projecte d'enderroc total d'aquestes dues edificacions, davant la desatenció reiterada de la propietat a les seves reclamacions. Per aquest motiu, valoren la possibilitat d'incorporar també la consolidació provisional del número 10. La prioritat, però, és que la propietat doni resposta.
En ocasions anteriors, s'ha fet referència a aquesta casuística com a cases fantasma: habitatges, principalment repartits pel Barri Vell, comprats en moviments titllats d'especulació a inicis dels 2000 i que han acabat buits i sense rebre la conservació necessària. "La realitat és que aquí hi ha una propietat que no respon", referma l'alcalde.
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