Urbanisme
Olvan intervé la plaça Rodona per fer-la més accessible, segura i confortable
L'actuació neix dels pressupostos participatius, amb una proposta guanyadora que s'ha ampliat per part del consistori per tal de fer realitat una renovació més completa
La plaça Rodona d'Olvan llueix nova aparença. El consistori ha completat els treballs per a la millora de la seguretat, sorgits a petició de la ciutadania, i que s'han ampliat per esdevenir una intervenció més completa i que té en compte elements com l'accessibilitat, el confort climàtic i l'embelliment de l'espai públic.
Segons les fonts consultades de l'Ajuntament d'Olvan, la llavor de la iniciativa va néixer de l'edició de 2024 dels pressupostos participatius. La corporació local va fer una crida als residents per decidir en què s'invertien els 10.000 euros disponibles —5.000 per Cal Rosal i 5.000 més per Olvan—, resultant guanyadores les propostes per millorar l'enllumenat de certs carrers en el cas de la colònia i la substitució de la barana de la plaça Rodona en el cas del poble. En ambdós casos, el consistori va revisar les possibilitats i es va decantar per ampliar les iniciatives, fent una inversió més elevada que permetés fer realitat transformacions amb un caràcter més integral.
En el cas de Cal Rosal, les obres es van fer realitat a inicis de 2026, dins una bateria d'actuacions a la via pública arreu del municipi i que també s'emmarquen en l'inici de la remodelació del local social. A Olvan, l'arranjament de la plaça Rodona s'ha fet esperar fins aquest estiu, amb un projecte amb tres eixos principals: la seguretat, l'accessibilitat i l'embelliment. Tal com havia demanat la població, s'han substituït les baranes al voltant de la plaça, a les quals "els convenia una renovació". Així mateix, es tracta d'una instal·lació que protegeix millor tot el perímetre d'aquesta plaça en elevació parcial, acompanyant també els vianants en el tram d'escales.
Precisament, els graons també s'han reurbanitzat per eliminar tot desperfecte que pogués restar inestabilitat al pas de les persones. I, per tal que hi puguin accedir també persones amb mobilitat reduïda —usuaris amb cadira de rodes o caminadors—, així com fer més fàcil l'entrada a famílies que porten cotxet, la remodelació ha incorporat un tram de rampa, que fins ara mancava. Finalment, i seguint la recomanació del tècnic d'arbrat, s'han instal·lat unes malles metàl·liques a la part superior de les pèrgoles que envolten la plaça, amb l'objectiu que les plantes enfiladisses que la cobreixen creixin i creïn un nou tram d'ombreig, que faci més agradable l'estada els dies de sol. Comptant les diferents accions, des de l'Ajuntament assenyalen que la inversió s'ha situat al tomb dels 30.000 euros.
Un cop culminat els compromisos de la darrera convocatòria, des de l'Ajuntament d'Olvan es mostren a disposició de posar en marxa una nova edició dels pressupostos participatius. La voluntat del consistori és engegar la recollida de propostes després de les vacances d'estiu, per tal de poder procedir a la revisió de les candidatures i posterior votació abans de final d'any.
Subscriu-te per seguir llegint
- Un veí de Fonollosa de 40 anys mor en una sortida de via a la C-37z, a Manresa
- L’aigua de l’aire condicionat no sempre s’ha de llençar: aquests són els usos que li pots donar
- Una web ultracatòlica ataca sor Lucía aprofitant l’entrevista a la seva germana
- La Llei de Propietat Horitzontal et protegeix: si et toca ser president de la comunitat i tens més de 70 anys, pots demanar que et rellevin
- Localitzen el cos de la mare de la jove de Berga desapareguda en el terratrèmol de Colòmbia
- Sílvia Caballol, psicòloga i escriptora: 'Entre l’excés de feina i el buit de la inacció hi ha un punt fèrtil: el de l’activitat amb sentit
- El ‘gap year’ guanya terreny a Espanya: per què cada vegada més joves paren un any abans de la universitat
- Els Mossos enxampen dues persones que havien sostret productes per valor de 393 euros de tres supermercats