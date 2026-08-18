Agenda
L'acte de proclamació del Pubillatge de la Valldan incorpora enguany una cercavila
L'esdeveniment s'emmarca en la celebració de la Festa Major del nucli, que viurà aquest cap de setmana el gruix d'activitats previstes
La proclamació del Pubillatge de la Valldan tornarà a ser un dels actes més destacats dins l'agenda de la Festa Major del nucli. Aquest 2026, la cita incorpora una cercavila, el 21 d'agost, que sortirà del centre de Berga i fins a la plaça Major de la Valldan, epicentre de la celebració. Aquest cap de setmana es desplegaran el gruix d'activitats de l'esdeveniment festiu anual, si bé el programa s'allarga fins a l'11 de setembre.
"El Pubillatge de la Valldan està de festa i aquest any ho fa amb novetats", celebren els responsables a través de les xarxes socials. La proposta començarà a vestir-se a partir de les 18.00 hores, a la plaça de Sant Joan de Berga, quan s'espera que començaran a arribar les pubilles i hereus d'arreu del país, convidades a sumar-s'hi. A les 19.00 hores, la comitiva de representants del pubillatge, els gegants de la Bauma dels Encantats i els Grallers Gallards, engegaran el recorregut pels carrers de la ciutat en cercavila en direcció a la Valldan.
S'espera que la ruta hagi culminat, a la plaça Major, a les 20.00 hores, quan s'ha previst l'inici de l'acte de proclamació del pubillatge d'aquest 2026. Els membres actuals, Gal·la Soler (Pubilla), Nil Padrós (Hereu), Judit Simon (Dama) i Bernat Carrera (Fadrí), traspassaran les bandes i faixes als nous representants. Un cop desvelada la nova representació, el president de l'Associació de Veïns de la Valldan i dissenyador de moda, Martí Canal, serà l'encarregat de pronunciar el pregó de Festa Major. Aquesta arrencada protocol·lària de la cita culminarà amb el concert de la Berguedana de Folklore Total.
Actes populars, tradicionals i per a tots els públics
El 22 d'agost tindrà lloc la clàssica Caminada Nocturna de la Valldan, en la seva XXIX edició (22.00 hores). Abans, Rosa Romera haurà dirigit una classe de zumba, a l'escenari de la plaça Major. Diumenge al matí i migdia, es desplegaran les activitats més tradicionals, que inclouen la cercavila des de la plaça de l'Hostal del Bou i fins a Sant Bartomeu, amb la participació de la Bauma dels Encantats i la Cobla Pirineu (10.30 hores), l'ofici solemne i processó (11.00 hores), i la cercavila de tornada (12.00 hores), culminant amb una audició de sardanes. A les 19.00 hores, serà el torn de Solistes Duet, encarregats de posar música al ball de festa major.
El 24 d'agost, s'ha previst una xocolatada popular i animació infantil amb la Companyia Pedalí (10.00 hores) i el ball amb Cafè Trio (19.00 hores). El 25 d'agost, hi haurà un sopar de carmanyola (22.00 hores), que continuarà amb l'actuació de Diatònics Valldan. El 30 d'agost, a les 14.00 hores, se celebrarà el dinar de Caramelles i comiat de la Festa Major, que clourà amb un bingo musical.
Més enllà d'aquesta agenda concentrada, la Valldan ja ha viscut el primer acte dins el programa, el darrer dissabte: la XII Trobada de Puntaires. A la cua de l'agenda s'hi suma, com és habitual, l'acte amb motiu de la Diada de Catalunya. L'11 de setembre es commemora a la Valldan amb la sortida al Cim del Serrat de Fullaracs, a les 08.00 hores des de la plaça Major, on es duran a terme la missa de campanya, la plantada de la Senyera i l'esmorzar (cadascú l'ha de portar).
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