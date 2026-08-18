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Un llamp provoca un foc de vegetació a Viver i Serrateix

L'incendi cremava uns marges situats sota un pal elèctric a la zona de la Coma

Un bomber apagant el foc a Viver i Serrateix

Un bomber apagant el foc a Viver i Serrateix / Bombers de la Generalitat

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Alba Díaz

Alba Díaz

Manresa

Els Bombers de la Generalitat han treballat aquest dilluns al vespre en un incendi de vegetació a Viver i Serrateix. L'avís es va rebre a les 19:35 hores, quan uns operaris de la companyia elèctrica havien avisat al 112 de la caiguda d'un llamp a un pal de l'estesa elèctrica.

Tres dotacions del cos es van desplaçar fins al lloc dels fets, on s'hi van trobar amb un petit foc que cremava els marges a la zona de la Coma. L'incendi ja ha estat apagat.

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