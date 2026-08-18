Un llamp provoca un foc de vegetació a Viver i Serrateix
L'incendi cremava uns marges situats sota un pal elèctric a la zona de la Coma
Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferitAfegeix-nos a Google
Els Bombers de la Generalitat han treballat aquest dilluns al vespre en un incendi de vegetació a Viver i Serrateix. L'avís es va rebre a les 19:35 hores, quan uns operaris de la companyia elèctrica havien avisat al 112 de la caiguda d'un llamp a un pal de l'estesa elèctrica.
Tres dotacions del cos es van desplaçar fins al lloc dels fets, on s'hi van trobar amb un petit foc que cremava els marges a la zona de la Coma. L'incendi ja ha estat apagat.
- Un veí de Fonollosa de 40 anys mor en una sortida de via a la C-37z, a Manresa
- L’aigua de l’aire condicionat no sempre s’ha de llençar: aquests són els usos que li pots donar
- Una web ultracatòlica ataca sor Lucía aprofitant l’entrevista a la seva germana
- El ‘gap year’ guanya terreny a Espanya: per què cada vegada més joves paren un any abans de la universitat
- La Llei de Propietat Horitzontal et protegeix: si et toca ser president de la comunitat i tens més de 70 anys, pots demanar que et rellevin
- Localitzen el cos de la mare de la jove de Berga desapareguda en el terratrèmol de Colòmbia
- Els Mossos enxampen dues persones que havien sostret productes per valor de 393 euros de tres supermercats
- Sílvia Caballol, psicòloga i escriptora: 'Entre l’excés de feina i el buit de la inacció hi ha un punt fèrtil: el de l’activitat amb sentit