Medi natural
Merlès avança en la recuperació dels ponts després de l'aiguat de Corpus
L'Ajuntament s'ha fet càrrec en primera instància de les actuacions urgents, com la de Sant Martí, amb la confiança que les administracions superiors els donin suport econòmic
Santa Maria de Merlès ha fet passos en ferm per la recuperació dels desperfectes causats per la rierada de Corpus que va escombrar tot el que va trobar en el camí del riu fluvial de la Riera de Merlès. Una de les prioritats ha estat restablir la mobilitat, i per això s'ha actuat de forma preferent en ponts i passeres afectats per l'aiguat.
L'Ajuntament de Santa Maria de Merlès ha avançat els treballs, vista la necessitat d'intervenir. "Teníem claríssim que eren ponts de vital importància perquè els veïns puguin passar", apunta l'alcaldessa, Sara Costa, que també incideix en la urgència tenint en compte la casuística de l'estiu: "A portes de l'estiu, ens trobàvem en una època que acostuma a ser de sequera i alt risc d'incendi, i no ens podíem permetre tenir els ponts sense servei, perquè si hi hagués hagut qualsevol emergència, era importantíssim tenir-los".
És per aquest motiu que el consistori va actuar amb celeritat, establint contacte amb les administracions superiors explicant-los la situació i demanant-los un cop de mà. "Ens vam moure de seguida per arreglar-ho, amb el compromís verbal de la Diputació de Barcelona que ens ajudarien econòmicament a pagar-ho", explica la batllessa, qui afirma que "de moment, ho hem tirat endavant des de l'Ajuntament, i les factures les tenim nosaltres". Des de la corporació local també han establert contacte amb el Govern de la Generalitat.
A banda de l'afer de la mobilitat, aquesta recuperació també suposava "una qüestió de patrimoni i sentimental", en el cas concret del Pont de Sant Martí. Aquesta estructura medieval, consolidada en una intervenció durant el segle XVIII, és un dels símbols del municipi i una reminiscència històrica de la connexió entre els nuclis del poble. L'avinguda del juny va emportar-se part de la barana i va deixar molt afectada l'estructura. Així, l'obra ha consistit en el reforç de l'estructura, la recol·locació de les pedres que s'han pogut recuperar i la instal·lació de noves on ha calgut. "No el podíem deixar perdre, sota cap concepte", ha refermat Costa, qui assegura que "havíem de mantenir-lo com poguéssim, perquè ens havia quedat molt malmès".
Encara hi ha feina per fer
Després d'aquesta primera fase de recuperació més immediata, el municipi ha d'enfocar nous treballs per restablir la normalitat anterior a la rierada. Encara queda feina per fer en l'àmbit de la mobilitat i els ponts, com per exemple al de la Molina. En aquest cas, l'alcaldessa precisa que la infraestructura no va resistir el cop de l'aigua i no es podia reparar. "Hem de valorar les possibilitats, perquè aquest se'l va emportar sencer i no podem assumir fer-ne un de nou, des de zero, sense tenir clar si ens el pagaran després", comparteix.
Des de la Diputació també s'han compromès a revisar aquest cas i plantejar diferents opcions, que també es faran arribar a l'Ajuntament de Puig-reig, perquè es troba en un punt limítrof entre termes. Sigui com sigui, Costa considera que cal una solució alternativa, novament per l'accessibilitat dels residents, tenint en compte que no disposar d'aquesta estructura suposa que hi hagi "molts quilòmetres de riera que no pots travessar d'un cantó a l'altre".
Finalment, des de Merlès apunten la necessitat de continuar netejant la llera, que manté la deixadesa en molts trams. "L'ACA es va moure al principi per treure els arbres més escandalosos i que havien quedat travessats a les arcades dels ponts. Però hi ha molts quilòmetres de riera que continuen igual, així que encara hi ha molta feina de neteja i de retirada", valora l'alcaldessa, que alerta que "la vegetació de sota està rebrotant i cada vegada serà més difícil de treure". Des del consistori apunten que, mentre ha estat vigent el Pla Alfa per risc d'incendi, no s'han pogut reprendre els treballs. El mes passat, els ajuntaments de Sant Jaume de Frontanyà, la Pobla de Lillet, Castell de l'Areny, la Nou de Berguedà, Borredà, Vilada, Berga, la Quar, Sagàs, Santa Maria de Merlès i Puig-reig van signar un manifest conjunt per reclamar a l'Agència Catalana de l'Aigua que acceleri els treballs per a la restauració de les lleres afectades.
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