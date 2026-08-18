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Tallada la C-26, a l'Espunyola, per un camió bolcat

Es registren retencions d'un quilòmetre en sentit sud

Una imatge del centre de control de Trànsit

Una imatge del centre de control de Trànsit / EL PERIÓDICO

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Alba Díaz

Alba Díaz

Manresa

Un camió accidentat ha obligat a tallar la C-26, al seu pas per Espunyola (Berguedà). El sinistre ha tingut lloc al voltant de la 1 del migdia. Segons fonts del Servei Català de Trànsit, un camió ha bolcat a la via i aquesta ha quedat tallada en ambdos sentits de la marxa al punt quilomètric 130.

S'ha habilitat pas alternatiu i es registren retencions d'un quilòmetre en sentit sud.

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