Tallada la C-26, a l'Espunyola, per un camió bolcat
Es registren retencions d'un quilòmetre en sentit sud
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Un camió accidentat ha obligat a tallar la C-26, al seu pas per Espunyola (Berguedà). El sinistre ha tingut lloc al voltant de la 1 del migdia. Segons fonts del Servei Català de Trànsit, un camió ha bolcat a la via i aquesta ha quedat tallada en ambdos sentits de la marxa al punt quilomètric 130.
S'ha habilitat pas alternatiu i es registren retencions d'un quilòmetre en sentit sud.
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