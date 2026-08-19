Medi natural
«Fan una feina molt important»: satisfacció amb la tasca dels informadors ambientals a Pedret
La protecció de l'espai s'ha reforçat enguany amb el servei de guardes rurals inspirat en el de Merlès, que també està resultant positiu
Un estiu més, els espais naturals més concorreguts d'arreu de Catalunya implementen mesures de regulació de l'afluència de públic amb l'objectiu de garantir la preservació de l'entorn. Al Berguedà, hi ha diferents indrets que despleguen mecanismes de seguiment mitjançant la contractació de personal temporal per rebre els visitants i recordar-los la normativa de cada lloc, com pot ser el cas de la Riera de Merlès, el Parc Natural del Cadí-Moixeró i l'entorn de Pedret. En aquest darrer, enguany s'ha ampliat el servei amb la presència de guardes rurals, que sumat als cossos d'emergències i ordre regulars, vigilen el bon procedir de tots els presents. Ara bé, el primer filtre es dona a tres quilòmetres del simbòlic Pont de Pedret.
En una caseta de fusta estrenada aquest estiu, els informadors ambientals reben els cotxes que no estan informats sobre la prohibició de circulació dels vehicles motoritzats en aquest tram. Allà els hi comuniquen la restricció i els plantegen opcions alternatives: esperar el servei de bus o demanar un taxi que, en tots dos casos, els deixarà en la segona barrera i límit absolut de pas, a l'altura de l'abocador. "La nostra tasca principal és no deixar passar els vehicles motoritzats per prevenir el risc d'incendis", apunta Cristina Flores, mentre que Xavi Castillo afegeix que la seva funció també implica "explicar la situació de l'espai, per què està protegit i quines actituds no estan permeses". "La finalitat és mantenir l'entorn de Pedret en unes condicions òptimes", afegeixen.
Aquests dos joves, de 16 i 18 anys respectivament, s'estrenen aquest estiu com a informadors ambientals, dins les campanyes de contractació temporal desplegades amb motiu de l'acció de cura del medi en aquest espai entre els termes municipals de Berga i Cercs. "Són tots joves, que és el que procurem amb aquesta mena de plans d'ocupació", explica l'alcalde de Cercs, Urbici Malagarriga, qui destaca que l'acció "és bona per ells, perquè els permet treballar a l'estiu, però també ens permet formar persones de cara al dia demà". "Fan una feina molt important", reivindica.
I, malgrat que ja faci anys que s'aplica la restricció de pas, des del consistori refermen que tota acció de comunicació continua sent necessària. De fet, quan ja fa setmanes que s'apliquen limitacions, encara "és habitual trobar qui no està al corrent de la mesura", afirma Flores, qui detalla que, al llarg de l'estiu, "hem tingut algun conflicte al respecte". "Vam tenir més problemes al juliol, que només estava tancat el cap de setmana. La gent venia aquí de dilluns a divendres i podia baixar sense problema, però després s'ho trobava tancat dissabte i diumenge, i els xocava més", exposa Castillo, qui considera que aquests incidents han pràcticament desaparegut a l'agost: "Sempre hi ha qui fa mala cara, perquè si el seu pla era baixar amb el cotxe, se li esguerra".
En aquest sentit, els informadors detallen les alternatives disponibles, que no sempre quallen amb les necessitats dels interessats. "Potser arriben que just ha passat el bus o van acompanyats amb nadons o gent gran que els costa caminar tot el tros fins a baix", indica sobre casuístiques concretes. Així mateix, els dos informadors valoren que els visitants més habituals són les famílies amb infants a més de les parelles, per sobre dels grups d'amics joves. Altres observacions són que els caps de setmana hi ha més afluència de visitants, amb més volum els diumenges. "Un cap de setmana poden passar 1.000 persones. Potser 600 diumenges i 400 dissabtes, però sumen el miler", precisen.
Protecció reforçada, també a peu de riu
És precisament els caps de setmana que el servei d'informadors es duplica, sumant un segon equip a la zona del Llobregat. Així ho detalla Malagarriga, que també destaca la incorporació, aquest 2026, del patrullatge dels guardes forestals compartit amb les zones de Bagà i el pantà de la Baells. Des del consistori també expressen la seva satisfacció sobre el funcionament d'aquest servei: "Els agraeixo la gran implicació per la seva tasca, especialment a la Baells i Pedret, que és el que ens pertoca a l’Ajuntament de Cercs".
En el cas de l'embassament, l'alcalde fa èmfasi en la cura de punts sensibles com el monestir de Sant Salvador de la Vedella, on afirma que "hi són molt a sobre, perquè la gent hi va de qualsevol manera, sense vigilar res ni pensar a protegir el patrimoni". Per aquesta funció, diu, l'equip ha fet incursions en barca, advertint els presents quan els han trobat. Fet i fet, el batlle conclou que, juntament amb l'Ajuntament de Berga, l'Ajuntament de Bagà i el Consell Comarcal del Berguedà —administracions amb qui comparteixen la responsabilitat amb les diferents campanyes d'acció— "s'està actuant i gestionant bé", valorant que el que queda és que "siguem tots plegats més curosos".
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