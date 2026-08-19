Via pública
Puig-reig neteja els embornals per prevenir afectacions vinculades a les pluges
L'actuació ha consistit principalment en la retirada de fulles, sorra, sediments i altres residus acumulats en reixetes i pous de registre, i també s'ha aprofitat per fer una revisió exhaustiva del sistema
Regió7
L'Ajuntament de Puig-reig ha dut a terme una campanya de neteja de la xarxa d'embornals a tot el terme municipal. Segons detallen, la finalitat dels treballs és garantir la "màxima capacitat d'evacuació i absorció d'aigua de la via pública", en previsió de possibles episodis de precipitació intensa.
L'actuació ha consistit en la retirada de residus, fulles, sorra i sediments acumulats en reixetes i pous de registre. D'aquesta manera, assenyalen, es garanteix que "el sistema de drenatge funcioni a ple rendiment". A més, aprofitant l'acció de neteja, s'ha fet una revisió exhaustiva del sistema d'embornals del municipi.
En definitiva, aquests treballs de manteniment es pretén "minimitzar el risc d'acumulacions d'aigua o petites inundacions en els carrers i punts més crítics del poble", conclouen en l'escrit. Cal tenir present que, les darreres setmanes, el municipi ha estat escenari de diferents episodis de precipitació intensa.
Aquesta situació es pot continuar repetint els dies vinents, tenint en compte la casuística de pluges d'agost de la comarca. Si bé sol ser més abundant i extensa a l'Alt Berguedà, també deixa jornades d'aiguats puntuals en zones del Baix Berguedà. Va ser el cas del darrer dilluns, on la tempesta es va concentrar, sobretot, a la vall central i sud del Llobregat a la comarca.
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