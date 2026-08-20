Política
Berga aprova definitivament el pressupost pel 2026
El plenari, reunit extraordinàriament en ple agost, ha decidit rebutjar unes al·legacions presentades als comptes seguint els criteris dels tècnics de la casa
L'Ajuntament de Berga ha aprovat, ara de forma definitiva, el pressupost per l'any 2026. Un mes després de la primera llum verda als comptes, el plenari ha hagut de resoldre unes al·legacions presentades als comptes, tal com determina la normativa. En aquest cas, s'ha optat per rebutjar-les, seguint el criteri dels tècnics de la casa.
L'alcalde, Ivan Sànchez, ha dirigit una sessió atípica aquest dimecres, en ple mes d'agost. El batlle engegava la trobada agraint la presència dels assistents i excusant l'absència "per motius més que justificables, de les dates que ens trobem", dels quatre regidors que no van poder ser-hi. Sànchez detallava que l'objectiu de la convocatòria era dictaminar una determinació sobre les reclamacions rebudes un cop finalitzat el termini d'exposició pública, tenint en compte que "la resolució de les quals correspon al ple".
En aquest cas, la corporació local s'ha decantat per rebutjar les al·legacions, que segons l'alcalde, corresponien a "dues coses molt tècniques" que el personal de l'Ajuntament "han desestimat". Feta aquesta introducció, el batlle va donar la paraula a la resta de grups, si bé només va voler exposar el seu argumentari el portaveu de Junts per Berga, Ramon Caballé. El cap de l'oposició va aprofitar per explicar per què optaven pel vot en contra, començant per deixar clar que no era per validar les al·legacions, ja que "hi ha un informe de la interventora que és molt clar i que diu que s'han de desestimar, i aquí no opinarem diferent del que diu la intervenció general".
Caballé incidia en el fet que "és un punt que va a conjunt amb el paquet del mateix pressupost", i incloïa explícitament un apartat "que fa referència a aprovar el pressupost de manera definitiva". "Per coherència amb el fer al llarg de tota la tramitació del pressupost, i tenint en compte el discurs d'esmena a la totalitat que hem mantingut, farem aquest vot", culminava. El portaveu del PSC, Marc Ortega, i el regidor no adscrit, Lluís Minoves, van optar per no fer cap apunt al debat.
Fetes totes les exposicions, es va procedir a la votació. El punt únic de l'ordre del dia va ser aprovat amb els vots dels grups d'ERC, PSC i CUP, mentre que el regidor no adscrit i Junts van optar pel vot en contra —en la línia del posicionament amb els mateixos comptes—. Així s'aixecava una inusual i molt breu sessió, amb un Sànchez que convidava els presents a "seguir bé l'estiu".
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