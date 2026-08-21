Equipaments
Casserres treu a licitació la renovació de l'ETAP de Cal Ventura
El projecte s'ha pressupostat en uns 194.000 euros, dels quals 110.000 es finançaran mitjançant una subvenció de l'ACA
L'Ajuntament de Casserres ha tret a licitació el projecte per a la renovació de l'Estació de Tractament d'Aigua Potable (ETAP) de Cal Ventura. L'objectiu dels treballs és posar al dia la instal·lació, que tal com assenyalen des del consistori, va ser construïda i equipada "fa més de 30 anys". L'obra s'ha pressupostat en 193.837,29 euros (IVA inclòs), i una part important de la factura es finança a través d'una subvenció atorgada per l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA).
Segons es recull a la memòria del projecte, la finalitat de l'actuació és "assolir una millora a escala global de la xarxa d’aigües municipal" que permeti "obtenir una millor gestió i qualitat del servei". En aquest sentit, s'especifica que "els darrers anys s'han realitzat diverses actuacions de millora", incloent-hi accions com la renovació i substitució de conduccions i altres elements que conformen la xarxa d'abastament i distribució d'aigua potable al municipi.
Ara bé, el desgast de l'equipament natural amb el pas dels anys i l'augment del consum derivat pel creixement de població del municipi, han empès la necessitat d'intervenir. "Aquesta renovació és urgent i confiem aconseguir una ETAP nova que tindrà una molt millor capacitat per depurar l'aigua i evitar els problemes que estem tenint darrerament", manifesten des de l'Ajuntament.
Tres mesos de feina
Entrant en el detall dels treballs, el projecte especifica que l'objecte d'intervenció "garantir la capacitat de filtratge del subministrament del sistema de Casserres i facilitar el manteniment de les instal·lacions, mitjançant la renovació dels equips i canonades existent a l'ETAP de Cal Ventura". Els treballs tenen un termini d'execució de tres mesos i arrencaran amb la col·locació inicial d'uns equips provisionals de filtratge dins la mateixa ETAP que permeti alliberar espai pels nous. El gruix d'accions que contempla el pla d'acció inclouen el sanejament i reparació de les parets, la instal·lació dels equips de tractament, la substitució de les canonades, la reposició de l'equip de subministrament elèctric i les proves de funcionament fins a la posada en marxa definitiva de l'equipament.
Tot plegat s'ha calculat en els prop de 194.000 euros que es fan constar en la licitació, que ja està en marxa. D’aquests, 110.431,14 es cobriran a partir d'una subvenció per a la realització d'inversions per a l'execució d'actuacions d'abastament en alta atorgada per l'ACA a favor de l'Ajuntament de Casserres. De fet, les condicions d'aquest ajut estableixen, segons assenyalen des de la corporació, que els treballs es poden dur a terme fins a final de l'any 2028, si bé "vistos els problemes constants que tenim amb l'aigua, hem prioritzat aquesta contractació per tenir-ho executat com més aviat millor".
Més actuacions a l'horitzó
A banda d'aquesta partida, la corporació casserrenca també té aprovada una altra subvenció de l'ACA dins el mateix àmbit d’acció, aquesta per valor de 319.507,86 euros, destinada als treballs per a la recuperació del pantà de Sant Pau "com una infraestructura funcional per a l'abastament d'aigua del municipi". Segons recordaven en una publicació al web del consistori a l'abril, aquest embassament es va abandonar arran dels focs del 1994, així que caldrà una intervenció àmplia que inclou la retirada de fangs i sediments, l'adequació del desguàs de fons i la millora ecològica.
Aquest projecte també consta entre els beneficiaris del PUOSC de la Generalitat de Catalunya, amb 175.000 euros. A més, també s'hi recull una altra aportació de 110.426 euros més per a la millora de la xarxa d'aigua municipal.
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