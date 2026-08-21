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Puig-reig posa en marxa la inscripció de paradistes per la pròxima Fira de Sant Martí

L'esdeveniment tindrà lloc els dies 7 i 8 de novembre, mantenint la seva estructura, programació complementària i caràcter multidisciplinari

Visitants a la Fira de Sant Martí de Puig-reig

Visitants a la Fira de Sant Martí de Puig-reig / Ajuntament de Puig-reig

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Regió7

Puig-reig

L'Ajuntament de Puig-reig i la Unió de Botiguers i Comerciants (UBIC) de Puig-reig conviden als responsables d'establiments, productors i altres emprenedors del sector comercial a participar en la pròxima edició de la Fira de Sant Martí. El període d'inscripció ja està en marxa, a través de la Seu Electrònica de la corporació local.

La mostra tindrà lloc els dies 7 i 8 de novembre, en una cita que des del consistori descriuen com "un esdeveniment de referència que omple els carrers de vida, activitats i espectacles, i es converteix en un punt de trobada per a visitants i professionals". En aquest sentit, des de l'Ajuntament avancen que, aquesta edició, la Fira de Sant Martí mantindrà la seva estructura, desplegant les parades als carrers Major i Llobregat, amb una oferta multidisciplinària a partir d'una "àmplia presència de sectors diversos que posa en valor l'artesania, el comerç de proximitat i els productes de qualitat", i acompanyada d'una extensa agenda d'actes i espectacles.

L'horari d'obertura de la fira serà el següent: dissabte, de 10.00 a 14.30 hores, i de 16.00 a 20.00 hores; i diumenge, de 10.00 a 14.00 hores. En aquest sentit, es precisa que la participació en la mostra "no implica cap cost econòmic pel firaire", el qual només haurà de fer front a una fiança de 50 euros per garantir la reserva de l'espai. Aquest import es retornarà íntegrament en acabar la fira, a la carpa d'Iglesias Fotògrafs, assenyalen.

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Per completar la inscripció, cal presentar una instància general a l'Ajuntament de Puig-reig, i adjuntar el full d'inscripció, el comprovant bancari de la fiança i una fotografia sobre la parada o el producte ofert. El termini romandrà obert fins al 23 d'octubre.

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