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Deu pastors competiran en el Concurs de Gossos d'Atura de Castellar de n'Hug

La 62a edició serà el 30 d'agost amb la previsió d'atraure més de 2.000 visitants

Una de les pastores participants

Una de les pastores participants / ACN

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ACN

Castellar de n'Hug

El municipi de Castellar de n'Hug es prepara per celebrar el tradicional Concurs de Gossos d'Atura aquest diumenge 30 d'agost. La 62a edició comptarà amb la participació de nou pastors i una pastora que hauran de demostrar les seves habilitats i coordinació amb el seu gos per conduir i agrupar el ramat. Per segon any consecutiu, s'ha decidit limitar el total d'inscrits per fer més atractiu el concurs. "Un format que s'ha acordat amb tots els concursos de la federació; fem una mica de roda per no tenir sempre els mateixos participants", ha explicat el seu alcalde, Salvador Juncà.

El concurs començarà a les 11 del matí al prat del Castell. Els participants venen de diferents punts de Catalunya, França, Saragossa, Mallorca i el País Basc. L'alcalde del municipi, Salvador Juncà, explica que el concurs "els ha donat a conèixer" i preveuen superar els 2.000 visitants.

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