Queralt tindrà un orgue electrònic fix pagat pels empresaris del Berguedà
Els Capitans de la Gala, amb el suport de 23 empreses i les institucions berguedanes, han impulsat l’adquisició d’un instrument fixe que s’estrenarà diumenge
El Santuari de Queralt incorporarà aquest diumenge un orgue que quedarà instal·lat de manera permanent al cor de l’església. Els Capitans de Queralt, conjuntament amb l’Associació d’Empresaris del Berguedà, el Consell Comarcal del Berguedà, l’Ajuntament de Berga, el santuari i la parròquia de la ciutat, han anunciat aquest dimarts l'adquisició de l’instrument, una iniciativa que vol facilitar la presència habitual de música d’orgue en les celebracions que es fan al santuari. El nou instrument encara no és al santuari. És previst que hi arribi aquesta setmana provinent d'Alemanya.
El projecte ha estat impulsat pels Capitans de Queralt d’aquest any, que han recollit la proposta que Montserrat Soler, representant dels Capitans, explica que ja perseguia des de feia deu anys. «Vaig començar a parlar-ne el 2016. Veia que, quan es feia una celebració, el músic havia de pujar l’instrument i era una cosa que ja anava perseguint des d’aleshores», explica.
La iniciativa va prendre forma quan el grup de Capitans va assumir el càrrec aquest any. «Quan ens van dir que seríem Capitans, vaig pensar que ara ho plantejaria a tot el grup i miraríem si ho podíem dur a terme», relata Soler. La proposta va trobar el suport de l’Associació d’Empresaris del Berguedà, que va traslladar la petició a la seva junta i posteriorment va promoure la participació de les empreses de la comarca.
En l’acte de presentació del nou orgue del Santuari de Queralt hi han participat Moisès Masanas, president del Consell Comarcal del Berguedà i representant de l'Ajuntament de Berga; mossèn Josep M. Vilaseca, rector de Berga, i Josep Maria Serarols, president de l’Associació Comarcal d’Empresaris del Berguedà (ACEB). La presència dels tres representants ha posat de manifest el suport de les institucions, la comunitat parroquial i el teixit empresarial a la recuperació de l’instrument. Els representants institucionals han posat de manifest la importància de Queralt per a la ciutat i la comarca així com la col·laboració del teixit empresarial.
En total, 23 empreses han contribuït a fer possible l’adquisició de l’instrument. Com a reconeixement, aquest diumenge es descobrirà una placa al santuari amb els noms de les empreses col·laboradores.
Estrena amb música i l’Orfeó Berguedà
La presentació es farà diumenge a les set de la tarda, coincidint amb l’inici dels actes de la Gala de Queralt. L’acte inclourà el descobriment de la placa dedicada a les empreses col·laboradores, el lliurament dels diplomes i els parlaments de les institucions i entitats que han participat en el projecte.
L’estrena musical anirà a càrrec de l’organista M. Àngels Pons, acompanyada d’Aleix Villegas, a la trompeta, i Martí Villegas, al fiscorn. També hi participarà l’Orfeó Berguedà, que interpretarà l’himne de Queralt, dirigit per Lluís Gual i comptarà amb l'actuació del tenor Marc Villegas.
La presentació de l’orgue s’integrarà així en el programa de la Gala de Queralt, que aquest any s’estén del 30 d’agost al 8 de setembre. La programació combina els actes religiosos tradicionals amb propostes culturals, com ara conferències, visites guiades, activitats per a la gent gran i per als infants, sardanes i altres activitats.
La iniciativa de l’orgue exemplifica també el paper que els Capitans de Queralt han anat assumint en la preparació de la celebració. Actualment, els Capitans s'implicar-se directament en l’organització i en la programació.
El grup està format per dues parelles i quatre joves, dos nois i dues noies, que participen en la preparació dels actes de la Gala. «Ara els Capitans hi posem feina perquè també muntem el programa», explica Soler.
La programació manté com a eix central la novena, que acompanya els dies previs a la festivitat de Queralt, però incorpora també activitats culturals i lúdiques.
Amb la incorporació del nou orgue, Queralt suma ara un equipament que els seus promotors consideren necessari per consolidar la música com un dels elements habituals de la vida del santuari. La primera nota sonarà aquest diumenge, amb un instrument que quedarà instal·lat al cor i que permetrà recuperar de manera estable la sonoritat pròpia de l’orgue en les celebracions de Queralt.
Els Capitans han preparat dues tasses dissenyades per Toni Sales i Josep Maria Hontangas per tal de recaptar fons per pagar la celebració de la Gala de Queralt, en la qual també hi col·labora l'Ajuntament de Berga així com comerciants de Berga.
Una setmana d'actes per la Gala
La Gala de Queralt 2026 ampliarà enguany la programació amb una setmana cultural que, del 30 d’agost al 8 de setembre, combinarà els actes religiosos de la novena amb propostes culturals i lúdiques. El programa arrencarà amb la Trobada de Queralts i la inauguració del nou orgue, seguida d’un concert, i inclourà conferències sobre la història i la tradició franciscana de Berga, activitats infantils i per a la gent gran, el musical «Queralt! Un petit musical», la projecció d’una pel·lícula, una visita guiada i el 45è Aplec de Sardanes. La vigília de la Gala se celebrarà una Vetlla Jove al santuari, mentre que el 8 de setembre la jornada festiva començarà amb una missa a la Cova de la Troballa i continuarà amb sardanes i la missa solemne al santuari, cantada per l’Orfeó Berguedà.
Les empreses del Berguedà que han participat en el pagament de l'instrument son Agroviver, SL, Amalgama 7, Salut emocional per a adolescents, joves i les seves famílies, Ballarà, SL, Ballús, SA, Berga Resort, Bergadana – Transforma 21 SL, Canal Treballs de Serralleria SL, Comercial Domènec Roca SA, Comercial Molí del Castell SL, Comercial Peralba SA, Containers del Berguedà SL, Decapulp SL, Fundació Privada Montepio Sant Cristòfol Manresa - Berga, GCT Plus ETT, SLU, Muntatges Industrials Puig-reig SL, Pau Bessa Caserras - Occident, Panificadora Berga Valldan SA, Remco BCN SL, Serradora Boix SL, Serviobres Queralt SL, Sistach SA, Tecniber Energia i Serveis SL i Transvinyots SL.
- Mor Toni Gallardo, bateria de Sant Joan de Vilatorrada i professor a l'escola de música a Sallent
- Mor el pilot Jesús López després d’un accident a la Pujada a Taboadela, a Ourense
- La Vuelta aparta la creadora de contingut de Sant Fruitós Erola Jons dels ciclistes després de la polèmica del primer dia
- Polèmica a la Vuelta a Espanya per la intervenció de la influenciadora Erola Jons, de Sant Fruitós de Bages
- Un Barça més berguedà que mai: el triplet de Berga al FC Barcelona
- Aurelio Rojas, cardiòleg: 'Si tens palpitacions o taquicàrdia, has de prendre aquests tres aliments
- Les «staycations», o com passar les vacances a la teva ciutat: «Me’n vaig a un hotel amb piscina i aire condicionat, i ni tan malament»
- Ramón Vallés (60 anys), pilot d’avió d'Igualada: «Quan una persona porta 20 hores treballant no pot oferir la mateixa qualitat que oferia a la primera hora»