Berga acaba l'estiu amb les botigues exposant els penja-robes al carrer
La fira de les Gangues és la darrera oportunitat per trobar, bé de preu, el producte que no s'ha venut durant la temporada
Regió7
Berga acollirà una nova edició de les Gangues al carrer els dies 28 i 29 d’agost. Bergacomercial impulsa aquestes dues jornades, en què els botiguers i botigueres trauran els seus productes al carrer als diferents eixos comercials de la ciutat. És l’adeu de la temporada d’estiu i una oportunitat per fer adquisicions de la roba de temporada a preu rebaixat.
L’acció serveix a les botigues per buidar els seus estocs i per al client pot ser una oportunitat. Al mateix temps és una crida a pasejar pels carrers de la capital berguedana.
Les jornades de gangues al carrer estan impulsades per l’entitat local Bergacomercial i compten amb el suport de l’Ajuntament de Berga, el Consell Comarcal del Berguedà, la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona.
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