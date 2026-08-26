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Berga acaba l'estiu amb les botigues exposant els penja-robes al carrer

La fira de les Gangues és la darrera oportunitat per trobar, bé de preu, el producte que no s'ha venut durant la temporada

Les gangues a Berga

Les gangues a Berga / BC

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Regió7

Berga

Berga acollirà una nova edició de les Gangues al carrer els dies 28 i 29 d’agost. Bergacomercial impulsa aquestes dues jornades, en què els botiguers i botigueres trauran els seus productes al carrer als diferents eixos comercials de la ciutat. És l’adeu de la temporada d’estiu i una oportunitat per fer adquisicions de la roba de temporada a preu rebaixat.

L’acció serveix a les botigues per buidar els seus estocs i per al client pot ser una oportunitat. Al mateix temps és una crida a pasejar pels carrers de la capital berguedana.

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Les jornades de gangues al carrer estan impulsades per l’entitat local Bergacomercial i compten amb el suport de l’Ajuntament de Berga, el Consell Comarcal del Berguedà, la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona.

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