La Gala de Queralt barreja cultura i religió en l'any de l'estrena de l'orgue
El nou instrument es presenta en un concert diumenge 30 d'agost i set dies després, el bisbe de Solsona presidirà una missa prèvia a la festa
La celebració de la festa de la marededeu de Queralt tindrà, enguany, gairebé deu dies d'activitats, que combinaran aspectes culturals amb una agenda purament de caràcter religiós. La simbologia de Queralt va més enllà de les pregàries i de les celebracions eucarístiques i el programa amplia el focus. Entre l'agenda d'actes, destaquen la missa que presideix el bisbe de Solsona, Francesc Conesa, el diumenge 6 de setembre, a les 6 de la tarda, i la inauguració de l'orgue, instrument que ha estat pagat amb les aportacions que han fet diferents empresaris de la comarca.
Hi haurà l'habitual novena (des del dia 3 fins al 7 de setembre). Tindrà especial rellevància la missa abans esmentada del dia 6 de setembre, a les 6 de la tarda, i les del dia 8, la jornada de les marededeus trobades (Queralt, Núria, Coaner o Meritxell, entre moltes d'altres), una a les 9 del matí a la cova de la troballa i l'altra a 2/4 de 12 h, al Santuari. Aquesta última serà una missa cantada amb la intervenció de l'Orfeó Berguedà.
Els actes del santuari comencen el dia 30 d'agost amb una trobada de les dones que es diuen Queralt. El punt i hora de reunió és entorn de l'església a partir de les 12 h del migdia. Aquest mateix dia, a les 7 de la tarda, s'inaugura el nou orgue, amb un concert a càrrec de l'organista Maria Àngels Pons, que actuarà acompanya d'Aleix Villegas (trompeta) i Martí Villegas (Fiscorn). També hi cantarà l'Orfeó Berguedà.
El dijous 3 de setembre, Roger Úbeda pronunciarà la conferència "Queralt, 600 anys de devoció". I el dia 5 de setembre, després de la novena de les 6 de la tarda al santuari, Roger Cortina dirigirà "una passejada per la història de Queralt".
Dins dels actes de la marededeu de Queralt també se celebra a Berga l'aplec de Sardanes, el diumenge 6 de setembre, amb ballades a les 12 h del matí i a partir de les 5 de la tarda. Ambdues convocatòries a la plaça Viladomat de Berga. I el 8 de setembre, com és habitual, hi haurà sardanes al santuari, a partir de 2/4 d'11.
La vigília del dia gran de Queralt, el 7 al vespre, hi haurà una vetlla jove, al santuari, a partir de 2/4 de 10 de la nit.
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